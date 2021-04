Katie Price se pohvalila da se zaručila s 11 godina mlađim Carlom Woodsom s kojim je u vezi od lipnja prošle godine. Starleta iza sebe tri braka i šest zaruka te je majka petero djece.

42-godišnja starleta Katie Price, koja šokira javnost svojim izgledom izmijenjenim plastičnim operacijama, nije izgubila vjeru u ljubav nakon tri razvoda i šest zaruka.

Naime, Britanka se zaručila s 11 godina mlađim dečkom Carlom Woodsom poznatim po sudjelovanju u reality showu "Love Island".

"Rekla sam da", pohvalila se Katie sedmim zaručnikom na svom Instagram profilu kao i Carl na svom. Novi korak su napravili nakon 10 mjeseci veze. Uslijedile su brojne čestitke pratitelja starlete dok su se neki našalili na račun njezinog bogatog i turbulentnog ljubavnog života.

"Čestitam, ljepotice. Novo poglavlje u knjizi koju nazivamo životom", "Možda da smanjiš bjelinu svojih zubi za vjenčanje", "Koje je ovo vjenčanje po redu?", "Moraš poljubiti nekoliko žaba prije nego nađeš svog princa", "Evo je opet", "Barbie i Ken", "Dajem vam tri mjeseca. Ajmo baciti okladu", "Ponovno?", "Rekla si 'da' svima dosad", "Nadam se da je ovo stvarno posljednji", komentirali su Kateinu sretnu vijest.

Objavu možete vidjeti ovdje.

Price je u vezi s Carlom, koji je prije reality slave radio kao prodavač automobila, od lipnja prošle godine. Starleta se proslavila još 1996. modelingom i pojavljivanjem u tabloidima The Sun i The Daily Mail pod imenom Jordan. Nekoliko godina kasnije sudjelovala je u reality showu "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!", u kojem je upoznala glazbenika i poduzetnika Petera Andrea (47).

Katie i Peter su se vjenčali 2005., a onda pokrenuli franšizu realityja o njihovom životu kojih je bilo čak desetak. Dokumentirali su neke ključne trenutke poput upoznavanja, vjenčanja i rođenja njihove djece.

Par je dobio sina Juniora Savvu u lipnju 2005., a kćer Tiaamiiju Crystal dvije godine kasnije. Katie je u travnju 2009. izgubila bebu u 10. tjednu trudnoće i već mjesec dana kasnije ona i muž su objavili da se razvode. Nakon rastave svako od njih dobilo je zasebnu reality emisiju.

Još se nije uspjela ni službeno razvesti od Andree, a već je u srpnju 2009. započela vezu s MMA borcem i glumcem Alexom Reidom. Par se brzo vjenčao, u veljači sljedeće godine na privatnoj ceremoniji u Las Vegasu. Kasnije su svoju ljubav potvrdili na crkvenom vjenčanju u Velikoj Britaniji, a sve su snimale kamere za njezin reality.

Kako su brzo izrekli sudbonosno da, tako su se brzo razišli. Par je počeo odvojeni život u siječnju 2011., a razveli su se u ožujku 2012. Glavni razlog njihova razvoda je bilo nerazumno ponašanje.

No Katie nije izgubila vjeru u ljubav i brak te se u siječnju 2013. udala za trećeg muža Kierana Haylera na Bahamima. U kolovozu te godine starleta je rodila njihova sina Jetta. Godinu dana kasnije rodila je kćerkicu Bunny. No nekoliko mjeseci prije njezina rođenja Price je optužila Kierana da ima izvanbračnu aferu i pokrenula razvod.

Ipak, supružnici su se uspjeli pomiriti pod uvjetom da Hayler ide na terapiju za ovisnike o seksu, a svoje bračne zavjete obnovili su u veljači 2015. Dvije godine kasnije ponovno su obnovili bračne zavjete na Maldivima. Ipak, ni to ih nije spasilo i Katie je 2018. pokrenula razvod zbog njegove izvanbračne afere.

Dok je postupak rastave trajao, starleta je u lipnju 2019. objavila da je zaručena za Krisa Boysona, a samo mjesec dana kasnije su se razišli. Njezin razvod od Kierana okončan je početkom ove godine.

Uz djecu s bivšim muževima Kieranom i Peterom, Katie ima i sina Harveyja (18) iz veze s umirovljenim igračem američkog nogometa Dwightom Yorkeom.

Osim turbulentnim ljubavnim životom starleta je javnost šokirala i plastičnim operacijama. Prvi zahvat je napravila kao 19-godišnjakinja i to je bilo povećanje grudi za nekoliko veličina, tako je prešla s košarice B na FF.

I Katie tu nije uspjela stati, nego je nastavila s face liftingom, brazilskim podizanjem stražnjice, liposukcijom trbuha. Zapravo, prema riječima stručnjaka plastične kirurgije, nema što starleta na svom tijelu nije korigirala.

Doktori su ju upozorili da si ugrožava život, ali ona nije ni htjela čuti za to. Prošle godine otišla je u Tursku na podizanje kapaka i sređivanje stražnjice. Tijekom godina potrošila je stotine tisuća funti na operacije, no završilo je zapravo tragičnim rezultatom.

Usto, starleta je u prosincu 2019. proglasila bankrot. Prema pisanju britanskih medija, njezini se dugovi procjenjuju na više od 3,5 milijuna funti. No Katie ne staje i trenutačno se emitira njezin reality show naziva "Moj ludi život", koji prilično i odgovara svemu što je prošla.