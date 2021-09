Milan Laća Radulović obratio se za pomoć na društvenim mrežama nakon što se njegovoj majci pogoršalo zdravstveno stanje.

Autorica nekih od najpoznatijih glazbenih hitova ovih prostora 67-godišnja Marina Tucaković već neko vrijeme ima ozbiljnih zdravstvenih problema, a Kurir prenosi kako o tome najbolje svjedoči najnovija objava njezinog sina na društvenim mrežama.

Naime, Milan Laća Radulović oglasio se na svom profilu na Twitteru nakon što je njegovoj majci pozlilo i otkrio da im je hitno potrebna pomoć.

"Pomoć!!! Majka mi ima teška gušenja. Terenska služba može doći tek u 2, što može biti kasno. U covid legla ne želi da ide. Ima li netko broj stručnog lica koje bi je moglo poslušati što je prije moguće. Mi smo u Beogradu, Vračar. Pišite u DM. Hvala vam", napisao je u objavi koju je podijelio.

POMOĆ!!! Majka mi ima teška gušenja. Terenska služba može doći tek u 2, što može biti kasno. U kovid legla ne želi da ide. Da li neko ima broj stručnog lica koje bi moglo da je posluša ASAP. Mi smo u Beogradu, Vračar. Pišite u DM. Hvala vam. 🙏🙏🙏 — Milan Laća Radulović (@RioJaggerr) September 14, 2021

On je za Kurir potvrdio kako je Marini uspio organizati bolnički smještaj, ali detalje o njezinom trenutačnom stanju nije želio otkriti.

"Imajte samo dobre misli", izjavio je kratko.

Marina koja se godinama bori s karcinom dojke dosad nije gubila pozitivan stav, a nedavno se prvi put u javnosti pojavila bez perike nakon što je ostala bez kose.

Autorica, koja je napisala pjesme za Severinu, Olivera, Mišu, Magazin, Zdravka Čolića i mnoge druge, gostovala je u jednoj emisiji, pri čemu nije nosila periku i imala je kapu na glavi, a osvrnula se na svoje zdravstveno stanje i karijeru. Fotografije možete pogledati ovdje.

Tom je prilikom priznala da ju pogađa što je neke poznate ličnosti ne zovu, ali nije htjela otkriti o kome se radi. No odala je s kim se čuje i tko je zove da bi provjerio kako je.

"Prije su me svi zvali, a sad tu i tamo netko nazove. Uvijek me zovu naročito ovi iz mlađe generacije, Milica Todorović. To su djeca s kojima sam ja malo radila, uvijek me pitaju kako sam, treba li mi što i to me raduje više nego da traže neki tekst. Ja sam u kontaktu sa svima s kojima sam radila", rekla je Marina.