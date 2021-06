Marina Tucaković posljednjih godina se bori s karcinomom dojke, no ne gubi pozitivan stav, a najveći oslonac joj je muž Aleksandar Radulović.

Marina Tucaković (67), jedna od najpoznatijih hitmejkerica na ovom području zadnjih godina vodi tešku borbu s karcinomom dojke pri čemu ne gubi pozitivu kojom nadahnjuje na svom Instagram profilu.

Autorica, koja je napisala pjesme za Severinu, Olivera, Mišu, Magazin, Zdravka Čolića i mnoge druge, gostovala je u jednoj emisiji pri čemu nije nosila periku i imala je kapu na glavi, a osvrnula se na svoje zdravstveno stanje i karijeru. Fotografije možete pogledati ovdje.

"Pišem, ali manje otkako sam se razboljela. Mnogo sam se naradila u životu, s neke strane meni ovaj poludodmor i odgovara", ispričala je, kako piše Kurir, Tucaković.

Marina je progovorila i o svojoj karijeri i mnogobrojnim uspješnim suradnjama. "Nekako su oni uvijek zvali mene, ja sam jednostavno radila za ljude koji su to tražili od mene. Maštala sam o tome da radim za Cecu i to se i dogodilo. Moj najveći uspjeh je to što sam uspjela bez obzira na sve hitove podjednako uživati u tuđim tekstovima i pjesmama. Neki tekstovi mi se nekad učine mnogo bolji nego moji, eto na to sam ponosna. Od Gibonnija, Bajage, Bore, ''Dva dinara driže'', to je fenomenalan tekst", rekla je.

Otkrila je kako se osjeća s obzirom da vodi dugu i tešku borbu s karcinomom. "Da sam dobro - nisam dobro sigurno. Ali nisam ni loše! Idem na terapije, moram izgurati, vidjet ćemo. Na ove promjene vremena se osjećam lošije, ali kad je ljepše vrijeme, ljepša sam i ja. Moj dan izgleda kako kad. Uglavnom se jako rano budimo i Futa i ja, popijemo kaficu, lijekove, naručimo jelo ili ja nešto napravim. Malo se pomaknemo, pa imamo preglede. Stalno imamo želju putovati, nekad i odemo. Uvijek sam bila dosta kod kuće, mislim o tome da sam baš zdrava i da mogu ići gdje hoću, eto o tome maštam, da putujemo negdje daleko", ispričala je Tucaković koja se liječi na Institutu za onkologiju.

Priznala je da ju pogađa što je neke poznate ličnosti ne zovu, ali nije htjela okriti o kome se radi. No odala je s kim se čujem i tko ju zove da bi provjerio kako je.

"Prije su me svi zvali, a sad tu i tamo neko zove. Uvijek me zovu naročito ovi iz mlađe generacije, Milica Todorović, to su djeca s kojima sam ja malo radila, uvijek me pitaju kako sam, da li mi treba nešto i to me više raduje nego da mi traže neki tekst. Ja sam u kontaktu sa svima s kojima sam radila", rekla je.

Istaknula je i da joj je muž Aleksandar Radulović najveći oslonac.

"Ja sam se primirila pa ja njega slušam, bodri me stalno", rekla je Marina.

Osvrnula se na svoje tekstove i otkrila da je najponosnija na pjesme "Kukavicu", koju pjeva Ceca, i "Što to bješe ljubav", veliki hit Olivera Dragojevića. Ipak, najvećim hitom smatra drugi tekst.

"Zora je'' od Nede Ukraden je imala europsku karijeru, najviše smo zaradili od te pjesme. Ali da ne nabrajamo sad, ostat ćemo mjesec dana", ispričala je Tucaković.

Dosta se šuška o Marininoj autobiografiji pa se dotakla i te teme.

"Ne znam da li smo spremna za knjigu, nemam živaca. Dosta sam pisala", naglasila je.

Inače, Tucaković se prije nekoliko dana pojavila na promociji novog albuma Suzane Jovanović u jednom hotelu u Beogradu. Bila je u kolicima, a mnoge je oduševila osmijehom koji nije skidala s lica.