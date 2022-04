Glumci Shia LaBeouf i Mia Goth dobili su prvo zajedničko dijete, a vijest su otkrili paparazzi koji su ih uhvatili u šetnji prije nekoliko dana.

Američka glumica Mia Goth i njezin kolega Shia LaBeouf dobili su prvo dijete, javljaju američki mediji. Glumački par uhvaćen je u šetnji s novorođenim djetetom, a fotografije para možete pogledati OVDJE.

Njezina trudnoća bila je obavijena velom tajne, a ništa drugačije nije ni sada. Vijest o rođenju djeteta nisu ni potvrdili te se još ne zna jesu li dobili kćer ili sina, niti kako se beba zove. Svjetski mediji su vijest prenijeli početkom veljače ove godine, a par iza kojeg je turbulentna povijest ništa o tome nije komentirao.

Mia i osam godina stariji Shia upoznali su se 2012. godine na snimanju kontroverznog filma "Nimfomanka", gdje su se zaljubili snimajući scene seksa i započeli vezu. No ruže im nisu dugo cvjetale i njegovo problematično ponašanje dolazilo je sve više do izražaja, isto kao i ovisnost o alkoholu i drogama.

U lipnju 2015. godine u Entertainment Tonightu objavljen je video u kojem glumac jasno govori kako bi najradije ubio djevojku Miju, i to pred stanovnicima jednog njemačkog grada koje je sreo u šetnji, nakon što se s Mijom žestoko posvađao. No godinu dana kasnije vjenčali su se u Las Vegasu, što je on potvrdio u showu Ellen DeGeneres, iako prema zakonu države Nevade, njihov brak navodno nije bio legalno sklopljen.

2018. godine, par je odustao od braka i objavio službenu vijest da razvode.

Nakon toga mirili su se i prekidali više puta tijekom godina, a Shia je u međuvremenu bio u vezi s glazbenicom FKA Twigs i glumicom Maid Margaret Qualley.

FKA Twigs ga je nakon prekida tužila za seksualno zlostavljanje, napad i nanošenje emocionalne boli, a Margaret je za Harper's Bazaar izjavila kako vjeruje u njezine optužbe.

