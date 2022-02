Mia Goth i Shia LaBeouf čekaju prvo zajedničko dijete, što su potvrdile glumičine fotografije snimljene ovih dana u Pasadeni gdje je ponosno pokazala trudnički trbuh.

Američka glumica Mia Goth i njezin kolega Shia LaBeouf čekaju prvo dijete, a 27-godišnja zvijezda pokazala je goli trbuh tijekom šetnje ulicama Pasadene što su ovjekovječili i paparazzi.

Mia i osam godina stariji Shia upoznali su se 2012. godine na snimanju kontroverznog filma "Nimfomanka", gdje su se zaljubili snimajući scene seksa i započeli vezu. No ruže im nisu dugo cvjetale i njegovo problematično ponašanje dolazilo je sve više do izražaja, isto kao i ovisnost o alkoholu i drogama.

U lipnju 2015. godine u Entertainment Tonightu objavljen je video u kojem glumac jasno govori kako bi najradije ubio djevojku Miju, i to pred stanovnicima jednog njemačkog grada koje je sreo u šetnji, nakon što se s Mijom žestoko posvađao. No godinu dana kasnije vjenčali su se u Las Vegasu, što je on potvrdio u showu Ellen DeGeneres, iako prema zakonu države Nevade, njihov brak navodno nije bio legalno sklopljen.

2018. godine, par je odustao od braka i objavio službenu vijest da razvode.

"Shia i Mia podnijeli su zahtjev za razvod. “Prekid je prijateljski i svi detalji vezani za brakorazvodni postupak ostat će privatni", rekao je tada glumčev predstavnik za Us Weekly.

Nakon toga mirili su se i prekidali više puta tijekom godina, a Shia je u međuvremenu bio u vezi s glazbenicom FKA Twigs i glumicom Maid Margaret Qualley.

FKA Twigs ga je nakon prekida tužila za seksualno zlostavljanje, napad i nanošenje emocionalne boli, a Maid Margaret je za Harper's Bazaar izjavila kako vjeruje u njezine optužbe.

Shia je zbog optužbi i čestih incidenata u javnosti uzrokovanih prekomjernom konzumacijamo alkohola odlučio napraviti stanku od glume i počeo se liječiti od ovisnosti.

"Shia treba pomoć i on to zna. “Aktivno tražimo vrstu smislenog, intenzivnog, dugotrajnog bolničkog liječenja koje mu je očajnički potrebno", rekao je njegov odvjetnik tada.

Glumac je reagirao na optužbe te je rekao kako većina svega nije točna, no dijelom krivi sebe zbog alkoholizma.

"Dugujem svojim bivšima da javno iznesu svoje optužbe protiv mene zbog svega što sam im učinio. Oporavljam se od ovisnosti te se nekih stvari i ne sjećam zbog toga što sam bio previše pijan. Ne mogu promijeniti prošlost. Mogu je samo prihvatiti i nadati se boljoj budućnosti", rekao je Shia koji je očito odlučio okrenuti novu stranicu u svom životu.

