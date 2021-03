Sharon Stone progovorila je o snimanju erotskog trilera "Sirove strasti" u memoarima "The Beauty of Living Twice", a njezina ispovijest je iznenadila javnost.

Sharon Stone (63) otkrila je šokantne, dosad nepoznate detalje o snimanju filma "Sirove strasti", koji ju je proslavio, u svojim memoarima "The Beauty of Living Twice".

Glumica tvrdi da je prvi put vidjela ozloglašenu scenu svog međunožja u erotskom trileru u sobi s agentima i odvjetnicima nakon što su je uvjerili da skine donje rublje istaknuvši da nitko neće vidjeti njezino intimno područje. Taj prizor iz filma iz 1992. je bio eksplicitniji nego što je Sharon očekivala i dok ga je snimala nije znala da toliko otkriva.

"Nakon što smo snimili 'Sirove strasti', pozvali su me da dođem vidjeti film. Ne mene samu s redateljem kao što bi čovjek očekivao s obzirom na situaciju nego je soba bila puna odvjetnika i agenata od kojih većina nije imala veze s projektom. Tako sam prvi put vidjela snimku svoje vagine nakon što su mi rekli: 'Ništa ne vidimo, samo trebamo da makneš svoje gaćice jer se bijeli materijal reflektira na svjetlu pa se zna da ih nosiš", piše u glumičinom isječku iz knjige koji je objavljen na Vanity Fairu.

Riječ je o sceni koja se pamti i 29 godina nakon izlaska filma "Sirove strasti" u kojoj Stone tumači osumnjičenicu za ubojstvo koja tijekom policijskog ispitivanja nosi kratku, bijelu haljinu. Sharon je otkrila i kako joj je redatelj jednom savjetovao ''da se poje*e s kolegom'' za bolju kemiju u filmu te da ju je stalno nazivao krivim imenom na setu.

Redatelj Paul Verhoeven je porekao da je iskoristio glumicu koja je imala 34 godine kada je erotski triler izašao u kina te da je znala što radi u spornoj sceni i bila je spremna na to. "Sharon laže. Svaka glumica zna što će vidjeti ako je tražiš da skine svoje donje rublje i usmjeriš prema tom dijelu kameru", ispričao je 2017. za Icon.

Verhoeven je rekao da je Stone golotinja bila u redu dok nije vidjela scenu bez gaćica u sobi sa svojim agentom i publicistom koji su se bojali da će joj to uništiti karijeru.

Glumica je u memoarima napisala da jedino njezinu verziju događaja vrijedi čuti jer se snimalo njeno tijelo.

"Postoji mnogo stajališta o ovoj temi, no kako sam ja ona čija je vagina u pitanju, pustite me da kažem: 'Ostala stajališta su sr*nje'", istaknula je Sharon koja se često nalazila na listama najseksi žena.