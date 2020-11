Pitanje je koliko su iskreni sa svojim obećanjem jer su i ranije neke slavne osobe najavljivale odlazak iz Amerike pa su na kraju imale izlike.

Puno zvijezda strepi ovih dana zbog rezultata izbora i velike mogućnosti da Donald Trump osvoji drugi predsjednički mandat, a neki su čak zaprijetili odlaskom iz zemlje ako on opet dobije vlast.

Među njima su supružnici John Legend i Chrissy Teigen, Bruce Springsteen, Ricky Martin i Tommy Lee. No pitanje je koliko su oni iskreni u svojim obećanjima jer još 2016. prije nego što je Trump pobijedio neke poznate osobe tvrdile su da će odseliti ako on postane američki predsjednik.

To su rekli Miley Cyrus, Chelsea Handler, Samuel L. Jackson i Amy Schumer, ali svi i dalje žive u Americi. Teigen je na Twitteru izrazila svoju anksioznost zbog izbora. "Ludo je kakvi su naši strahovi ako izgubimo u usporedbi s njihovim strahovima ako Biden pobijedi. Kao da ćemo svi vjerojatno umrijeti ili biti nečije sluge, a oni su zabrinuti zbog sigurnosti u kupaonici", napisala je voditeljica i manekenka.

Njezin muž John Legend u rujnu je u jednom intervjuu rekao da će mu biti teško s obitelji napustiti Ameriku jer su tamo odrasli i tamo žive svi njihovi bliski ljudi. "No ne znam što bi netko trebao napraviti kada imaš vođu koji pokušava uništiti demokraciju. U nekom trenutku, ako njegov projekt bude uspješan, trebaš otići nekamo gdje postoji prava demokracija, koja ima poštovanja prema zakonima i ljudskim pravima", istaknuo je.

I Emily Ratajkowski (29), koja nosi svoje prvo dijete, strepi zbog rezultata izbora. Manekenka je okinula selfie na kojem se vidi njezino zabrinuto lice dok prati vijesti o glasanju na televiziji.

Reperica Cardi B objavila je na Instagramu video na kojem istodobno puši tri cigarete zbog mogućnosti da Trump pobijedi. Glumica Sharon Stone podijelila je neobičan video na kojem zbog stresa plače.

Glazbena zvijezda Bruce Springsteen (71) poznat je po svom hitu "Born in the U. S. A." ("Rođen u Americi") i proveo je cijeli život u Americi, no spreman je odseliti se odmah ako Donald pobijedi.

"Ako Trump pobijedi, što se neće dogoditi, predviđam već sad da će izgubiti, no ako nekim čudom osvoji izbore, vidimo se na prvom avionu za inozemstvo", istaknuo je.

Bruce je ranije napadao Trumpa i rekao je, kao i mnoge zvijezde, da je prijetnja američkoj demokraciji. "Ne znam može li naša demokracija izdržati još četiri godine njegova skrbništva", rekao je.

Roker Tommy Lee također ne dvoji o ostanku u Americi ako Donald dođe do novog mandata. "Čovječe, kunem se Bogom, ako Trump pobijedi, odlazim posjetiti Veliku Britaniju, nema me više ovdje", obećao je.

Istaknuo je da bi se mogao odseliti u Grčku, gdje se rodio, a njegova se obitelj doselila u SAD kad je imao jednu godinu. "Vratit ću se u rodnu zemlju Grčku i kupiti kuću na nekom otoku", ispričao je Tommy.

It’s insane what *our* fears are if we lose, compared to their fears if Biden wins. like we will prob all die or be handmaids and they’re worried about bathroom safety