Sharon Stone je u velikom intervjuu ispričala kako ju je maltretirao jedan redatelj čije ime nije otkrila, a osvrnula se i na svoju ulogu u filmu "Sirove strasti" zbog koje je postala seks-simbol.

Sharon Stone zaradila je status holivudskog seks-simbola još 1992. godine kada se pojavila u filmu "Sirove strasti", a ova 62-godišnja glumica u intervjuu za časopis Town & Country ispričala je sve detalje svoje zavidne karijere.

Osvrnula se na činjenicu kako ju je jedan redatelj, kojeg nije imenovala, seksualno uznemiravao. "Govorio mi je da mu sjednem u krilo kako bismo prošli sve detalje scene koju sam snimala. Nakon što bih mu rekla da mu neću sjediti u krilu, poslao bi me natrag u sobu za presvlačenje i to je jednostavno bilo tako", ispričala je glumica. Situacija se odvijala još dok nije bila svjetski poznata glumica.

Najviše novca, čak 13 milijuna dolara, Sharon je zaradila za film "Sirove strasti 2" iz 2006. godine. Glumici je danas čudno što ju ljudi i dalje žele vidjeti golu.

"Ljudi i dalje žele vidjeti moje grudi. Imam 62 godine! Zaista? Ali ipak, ponekad mi dođe i da se skinem", smije se Stone koja je zaključila kako ljudima treba netko tko će biti seks-simbol. "Nisam nikada smatrala da sam seksi. Dok sam snimala "Sirove strasti" istraživala sam vlastitu mračnu stranu i sprijateljila se s njom. Došla sam do toga da se više ne bojim same sebe. Mislim da je to ono što je ljudima seksi", ispričala je glumica.

Osvrnula se i na Marilyn Monroe, koja je bila seks-simbol svoje generacije. "Nije joj bilo lako. Snimala je filmove koji su zaista nešto značili, a nije se mogla odmaknuti od toga što je postala. To su zaista teške stvari za prihvatiti", zaključila je Stone.

Slavna glumica priznala je i kako joj je bilo teško dobiti uloge između 40. i 60. godine života, ali se pomirila s time da jednostavno Hollywood funkcionira na takav način. "Mislim da morate odabrati kako želite ostarjeti. Sigurna sam da imam vlastitu sudbinu i da pokušavam trenutačno sve to prigrliti koliko god mogu", rekla je Sharon.