11 mjeseci nije “privremena mjera”. 11 mjeseci je otuđivanje djeteta od majke. Gospođa sutkinja koja je i dosudila ovu mjeru i dalje zavlači slučaj, vjerojatno do nekog novog skijanja s jednim klijentom... U međuvremenu, mali Ivica je rekao da će se boriti protiv korupcije u sudstvu, a mali Perica se čudi što je jedan mladić pucao na Vladu i poslije na sebe. Perice, ljudi pucaju po šavovima, jer su vam socijalne službe zakazale. Imate loš sustav, Ivice i Perice, a vi se svađate oko nekog opskurnog kluba. Što se mene tiče, Perice i Ivice, vas dvojica ste mi oteli dijete.88satinijedovoljno #obicnanarikaca #samodopadniivicaiperica #neshmajci #severina