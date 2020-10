View this post on Instagram

Znate one pjesme ‘Italiana’, ‘Grad bez ljudi’, ‘Uno momento’, ‘Brad Pitt’... i ostale... To je skladao ovaj ozbiljan profesor klavira, kojeg možete sresti samo po beogradskim knjižnicama i popodnevnoj šetnji Kalemegdanom... Dragi @filip_fmplay, rijetko se sreću takvi talenti i takvi ljudi. Sretan rođendan, dragi moj, i moje saučešće tvojim tridesetima🎂🥂🍭#letemiletetridesete #birthdayboy #filipmiletic #happybirthdayboy #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina