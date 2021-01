Severina je na svojem Instagramu objavila fotografiju iz Splita, a ni ovoga puta na vidiku nema njezinog supruga Igora Kojića.

Pjevačica Severina Kojić (48) na Instagramu je objavila fotografiju iz svog rodnog Splita.

Nakon što je u Zagrebu zaustavljala aute u glamuroznoj šljokičastoj haljini, pozirala je na splitskoj rivi u puno ležernijem izdanju.

"Na osami blizu mora", napisala je u opisu fotke na kojoj zamišljeno gleda u pučinu, a za objavu je u svega sat vremena dobila preko 18 tisuća lajkova.

Njezinog supruga Igora Kojića ni ovoga puta nema na vidiku, a poznato je i da nisu zajedno proveli božićne i novogodišnje blagdane.

Severina je slavila u Zagrebu sa svojim sinom Aleksandrom i mamom Anom, a Igor je bio u Liverpoolu gdje je otputovao zbog nogometne utakmice te se od tada nije oglašavao na svojem Instagramu.

O njihovom razvodu šuška se već mjesecima, a par dugo vremena na društvenim mrežama nije objavio zajedničku fotku. Glasinama su doprinijeli i napisi u srpskim medijima koji su Severinu u studenom povezivali s 10 godina mlađim vinarom Tomislavom Voštinićem, no Severinin PR tim potvrdio je da su samo prijatelji.

Igorov otac Dragan Kojić Keba nedavno je za srpske medije otkrio i kako Severina već mjesecima nije bila u Beogradu, te da već duže vremena nije u kontaktu s njom i sa svojim sinom.

"Kad me već pitate za Severinu i Igora, pojma nemam što se u njihovu braku događa, ne pričam s njima! Niti se trebam miješati u te stvari. Ne čujem se često sa sinom jer on ima puno obveza pa često nije kod kuće. Ne znam što je sa Severinom, nismo o tome razgovarali. Ona je već dugo u Hrvatskoj, ne znam planira li dolaziti u skorije vrijeme, ali to je njezina stvar", rekao je Keba i dodao kako mu nije jasno zašto ga mediji ispituju o Severini jer njegov sin i snaha imaju svoj život.