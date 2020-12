Dragan Kojić Keba komentirao je odnos Severine i njegova sina Igora Kojića, a zaključio je kako imaju svoj život.

Dragan Kojić Keba je za Srpski telegraf otkrio kako već duže vrijeme nije u kontaktu sa sinom Igorom Kojićem i snahom Severinom, a ističe i kako sumnja da će se svi okupiti za božićne i novogodišnje blagdane. Dodao je da sa sinom ne razgovara o njegovu braku, a ni za Severinu ne pita jer ona već mjesecima ne dolazi u Beograd.

"Ništa posebno ne želim u Novoj godini, osim da koronavirus prođe i da svi budemo zdravi. Novogodišnje praznike ću provesti kod kuće, ali sumnjam da će cijela moja obitelj biti na okupu. Kad me već pitate za Severinu i Igora, pojma nemam što se u njihovu braku događa, ne pričam s njima! Niti se trebam miješati u te stvari. Ne čujem se često sa sinom jer on ima puno obveza pa često nije kod kuće. Ne znam što je sa Severinom, nismo o tome razgovarali. Ona je već dugo u Hrvatskoj, ne znam planira li dolaziti u skorije vrijeme, ali to je njezina stvar", rekao je Keba.

Kaže kako mu nije jasno zašto njega mediji ispituju o Severini. Keba kaže kako njegov sin i snaha imaju svoj život te se njih treba pitati hoće li biti u Beogradu za praznike.

O Severininom i Igorovom razvodu šuška se već mjesecima, a par dugo vremena na društvenim mrežama nije objavio zajedničku fotku. Glasinama su doprinijeli i napisi u srpskim medijima koji su Severinu u studenom povezivali s 10 godina mlađim vinarom Tomislavom Voštinićem, no Severinin PR tim potvrdio je da su samo prijatelji.