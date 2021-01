Majčinstvo u zrelijim godinama sve je češće. U Hrvatskoj je oko 4% rodilja u dobi između 40-te i 44-te godine. Mnoge poznate Hrvatice ostvarile su se kao majke upravo u toj dobi. KoLIko im je ta nova životna uloga promijenila život, donosi naša Julija Bačić Barać

S 20 ili 40, za majčinstvo nas godine ne mogu pripremiti jer biti majka jedna je od najvažnijih, ali i najzahtjevnijih životnih uloga.



''To je nešto što je ispunilo moj život... On je veseo, zaigran, pametan'', govori Marija Husar Rimac.



Ovako o šestogodišnjem sinčiću govori poznata pjevačica Marija Husar Rimac. Ona će uskoro ponovno postati mama i to u 46. godini. Cijela obitelj veseli se prinovi, a najviše stariji brat Ivan koji je još više povezao mamu Mariju i tatu Vjeku.



''Dobili smo jedno malo slatko stvorenje koje je tu ljubav još oplemenilo. Nas dvoje još više učvrstilo. Vjeko je predivan otac', govori Marija.



Marija će roditi sina, a dječaka čeka i njezina kolegica pjevačica Maja Šuput. Maja će postati mama prvi put s navršenih 41 godinom, a iako sinčić stiže u ožujku već je sve spremno za njegov dolazak.



''Što se tiče kupovine i toga, sve smo izabrali. Sve, sve, sve, sve. Ali kad kažem sve - sve! Mila majko šta sam uzela. A veseli me to. Pa to mi je sad prvi put, vrlo vjerojatno s obzirom na moje godine i zadnji pa nek se dijete veseli'', govori Maja.



Kraljica zabave jedva čeka postati mama, a isplanirala je i kako će uskladiti majčinstvo i pjevanje.



''Moj posao je sjajan što ja idem pjevati od 8 sati navečer do 5ujutro. Ja ga uspavam, dođem doma, a beba ni ne zna da me nije bilo, a osim toga, ima beba i oca, ne'', govori Maja u svom stilu.



Dva mjeseca prije četrdesetog rođendana prvi put majkom je postala i Severina. Ona je u veljači 2012. na svijet donijela sina Aleksandra.



''To je samo jedna ljubav koja raste iz dana u dan i kad samo volite ja mislim da ste i najbolja mater na svitu'', govori Severina.



Baš na tu ulogu majke Severina je posebno ponosna.



''Aleksandar je kao sin nabolji na svijetu i ja sam jako sretna što sam njegova mama. Moja majka je kao roditelj puno rigoroznija. Ona je rekla ''Sine moj''. To se uvijek čudimo...kad je za muškog onda kažu ćerce, a kad je kćer, onda meni kaže ''Sine moj, ja bih došla tamo i sve bih ih salamaštrala!''. Mislim, moja mater je baš prava dalmatinska mater i nasljedila sam sve od nje i ne bunim se'', priča Severina.



Majčinstvo u četrdesetoj dogodilo se i bivšoj manekenki te dizajnerici Kristini Bradač.



''Sad kad sam rodila, imam malu bebu i kaj bi se osjećala staro. Sad se osjećam još mlađom, nego prije jer me ona pomladila'', iskrena je Kristina.



Kristina je mama četverogodišnje djevojčice Vivien, a otkako je postala majka i vrijeme puno brže prolazi.

''Taj dan traje ko sto godina, a godina proleti u sekundi'', kaže.



Majčinstvo je dugo priželjkivala, baš kao i nekadašnja članica grupe Divas, Martina Štritof koja je majkom postala nekoliko mjeseci prije 40.rođendana.



''Kad sam upoznala Ratka sve se događalo prirodno, bili smo jako dugo zajedno, nismo mogli imat dijete i Greta je dosla prije četiri godine, a mi smo bili 16 zajedno, prošli smo svakakave faze'', govori Martina.

Kći Greta upotpunila je život ovoj danas uspješnoj dizajnerici interijera i njenom suprugu bivšem vaterpolistu Ratku Štirtofu.



''Ja sam imala dosta trnovit put da dođem do Grete, to jest, mi zajedno, tako da jako sam zahvalna što je imamo i što je danas tu gdje je'', kaže Martina.

Zahvalnost, sreća i neizmjerna ljubav-ovo su emocije koje svaka mama osjeća bez obzira na to s koliko godina joj se majčinstvo dogodilo. Jer ljubav majke i djeteta ljubav je na prvi pogled koja traje zauvijek.



