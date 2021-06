Severina je na Instagramu objavila fotografiju s Maldiva koje je posjetila prije tri godine, a na njoj pozira na biciklu odjevena u crveni kupaći kostim.

Pjevačica Severina Kojić (49) na Instagramu se prisjetila svojeg odmora na Maldivima gdje je 2018. proslavila Božić i dočekala 2019. godinu sa suprugom Igorom i sinom Aleksandrom.

Objavila je dosad neviđenu fotografiju na kojoj, na pješčanoj plaži, pozira na biciklu okrenuta leđima kameri i odjevena u crveni kupaći kostim volanima.

"Ne znam ja ništa, ja sam ovdje biciklom", našalila se u opisu fotke na kojoj je u prvom planu njezina utegnuta stražnjica, a uslijedila je lavina komplimenta.

"Wow", "Divna si", "Goriš", "Tako si prekrasna", pisali su joj obožavatelji očarani njezinim izgledom u badiću, a zaredala su se i brojna srca te emotikoni vatrice. Fotka je i u samo sat vremena nakon objave skupila preko 20 tisuća lajkova.

Severina se i ranije ove godina na svojem Instagramu prisjetila svojeg odmora na Maldivima, no izbjegla je podijeliti ijednu fotku na kojoj pozira sa suprugom s kojim nije viđena u javnosti već više od godinu dana. Šuškalo se i da se Igor iselio iz njezina stana u Zagrebu, no to je negirao njezin PR tim, a supružnici izbjagavaju komentirati glasine o razvodu.