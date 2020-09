Severina i Igor Kojić vjenčali su se 25. rujna 2015., a još prošle godine pjevačica je mužu objavila posvetu uz niz njihovih fotografija.

Severini i Igoru Kojiću je peta godišnjica braka, no ni jedno od njih se nije oglasilo na društvenim mrežama kao prijašnjih godina.

To je dodatno pojačalo glasine o njihovom bračnom krahu. Naime, još prošle godine Severina je objavila posvetu Igoru na Instagramu uz nekoliko njihovih romantičnih fotografija.

"25.9....kad pričam ti me slušaš, kad plešem ti se zadovoljno smješkaš, kad padam ti me čekaš dolje sa čokoladom u ruci... tvoja ljubav me čini potpunom, ali tvoja ljubav prema mom sinu me čini najsretnijom ženom na svijetu. Ponosna sam na tebe jer ti uvijek izabereš stranu ljubavi. Sretno nam!!! Živjela ljubav, jedina i najveća sila svijeta!!!", napisala je splitska pjevačica.

Čini se da su i Severina i Igor ove godine odlučili za šutnju, a posljednjih dana su objavljivali fotografije koje su otkrile da i dalje ne provode vrijeme jedno s drugim.

Inače, pjevačica i Kojić su se vjenčali 25. rujna 2015. u tajnosti u istarskim Balama. Izgovorili su sudbonosno da pet mjeseci nakon što je ona potvrdila da su skupa. Kasnije su imali veliku proslavu u Beogradu s 500 gostiju, a snimke su završile u njezinom spotu za pjesmu "Kuma".

Dok neki vjeruju da je njihov brak gotov, drugi tvrde da njihove objave na društvenim mrežama nisu dokaz za to.