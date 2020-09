Severina je na Instagramu objavila fotografiju s Filipom Miletićem pa najavila snimanje novog albuma.

Nakon ljeta, odmora, ali i samoizolacije zbog pozitivnog testa na koronavirus, Severina se očigledno bacila na posao i najavila nešto što njezini vjerni obožavatelji čekaju s velikom nestrpljivošću.

Naime, 48-godišnja pjevačica je na Instagramu objavila fotografiju s prijateljem i glazbenim producentom i tekstopiscem Filipom Miletićem s kojim je dosad već imala prilike surađivati.

"Pravda za ljubav". La Casa De Musica w/ Tokyo&Rio" napisala je Severina uz emotikona smješka koji plače od smijeha i heštegove novi album, snimanje, Severina2020.

To je i više nego zaintrigiralo, ali i razveselilo njezine obožavatelje jer je posljednji album naziva "Halo" objavila 2019. godine, a onaj prije toga "Zdravo Marijo" još 2008. godine. Uz to, neki su pohvalili Filipov izgled i zaključili kako bi on i Severina baš bili dobar par, i to nakon što se ona i njezin suprug Igor Kojić već mjesecima nisu zajedno pojavili u javnosti.

"Jedva čekamo", "Ljubav, moja ljubav", "Što se dobar par", "Dobar frajer", "Jako si zgodna i dobra", poručili su joj u komentarima.