Saša Lozar je u šestoj emisiji All stars sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" vješto odradio transformaciju u Lepu Brene i izgledom i glasom dok je nastupao s pjesmom "Uđi slobodno".

Saša Lozar oduševljava svojim transformacijama u All stars sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato", a o posljednjoj se još priča i to samo u superlativima.

Naime, Lozar je utjelovio jednu od najpoznatijih pjevačica u regiji Lepu Brenu i otpjevao njezinu pjesmu "Uđi slobodno". Saša je likom i djelom nalikovao legendarnoj Breni dok je nastupao u kratkoj haljini te pokazao svoje duge noge i vitko tijelo.

"Legenda Lozar, svaka čast", "Znači, zapratio sam te da ti kažem kako si je*eno talentiran", "Woow.. Pa Lepa Brena, jesi to ti?? Ma svaka ti čast i za talent i za trud!", "Ti si Saša genijalac, ja TLZP gledam samo radi tebe. Bravo", "Sad si dokazao sebi, a i svima nama da imaš glas za sve..", "Nema tog izazova kojeg ne možeš odraditi perfektno, bila Brena, Lopezica ili Vice...", "Super si u svim transformacijama", "Saša, ti si ludilo!", "Bravo, majstore", samo su neki od komplimenata obožavatelja na društvenim mrežama za pjevača.

Sašu je i žiri pohvalio za njegov odličan nastup.

"Duge noge imaš, vitko tijelo imaš, možda mi je falilo zericu profinjenosti u glasu. Bila si izvrsna, prelijepa", zaključila je Nives Celzijus.

"Ti si apsolutni show, fantastično si otpjevao. Te su kretnje bile fantastične, osmijeh od milijun dinara, duge noge o kojima pjevaju ptice na grani", pohvalila ga je Indira, koju je u jednom trenutku tijekom nastupa digao na noge.

"Ti sve izneseš vrhunski, a o tvom uspjehu najviše ovisi kako se pokažu drugi kandidati", poručio mu je Igor Mešin.

Inače, Saša će se u predfinalnoj, sedmoj emisiji showa All stars sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' transformirati u pokojnu glazbenu divu Whitney Houston. Ocjene koje on i ostali natjecatelji dobiju u ovotjednom izdanju, zbrojene s ostalima koje su prikupili do sada, bitno će utjecati na njihov plasman u finalu. Odredit će tko će nastupati u revijalnom dijelu u duetima, a tko u natjecateljskom solo dijelu emisije.

Zabavni show "Tvoje lice zvuči poznato" ovoga puta gledajte u subotnjem večernjem terminu na Novoj TV, 5. lipnja!