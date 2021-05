Pandemijska je godina usporila mnoge, ali ne i Sašu Lozara koji nas iz tjedna u tjedan oduševljava transformacijama u showu "Tvoje lice zvuči poznato". Najveća podrška na svakom koraku su mu supruga i kći kojima svakim nastupom razvuče osmijeh na lica. Lani Samaržiji je za IN Magazin povjerio plaši li se više kćerinog puberteta ili svoje krize srednjih godina te o kakvim poslovnim izazovima sanja.

Dosad je svojim transformacijama odnio već dvije pobjede u showu "Tvoje lice zvuči poznato", a hoće li mu to još koji put poći za rukom, Saša Lozar neće otkriti ni pod koju cijenu. No ono što je sigurno - nagrade mu znače samo jedno.

"Pa kao kod svake pobjede, osjećaj je jako dobar, mislim to je na neki način nagrada i dokaz da nešto dobro radiš, tako da je lijepo bilo pobjeđivati. To samo izgleda tako, to je jako težak posao, to su nekako procesi koje na sreću svaki put uspijem izdurati do kraja, pa onda to iz neke vlastite sigurnosti djeluje da je to lagano", priznao je Saša.

No ništa se ne može mjeriti s točkom koju je u posljednjoj emisiji imao s Marijem Petrekovićem.

"Ja ne znam da uopće idem objašnjavati i opisivati kako je bilo vježbati s njim? To je od smijeha, do dobrih stvari zapravo", kaže Saša.

A upravo ženske uloge, poput posljednje J.Lo, ono su što najviše nasmijava njegove dvije najvažnije žene suprugu Marinu i kćer Evu.

"Ma to je uvijek smijeh, to je uvijek smjeh jer prvo se pitaju kao kako si to uspio, a onda im je smješno jer ja nisam doma takav, taj tip. Sigurno", otkrio je glazbenik.

Na spomen kćeri Eve, Saša otkriva, uskoro će se ponovno naći u ''neobranom grožđu'', jer pubertet je pred vratima.

"Kad kreće pubertet kćeri, onda i tate ulaze u drugi pubertet pa polude, tako da očekujem i ja jedan taj. Vidiš, uopće nisam razmišljao na taj način. Zapravo kriza srednjih godina kod muškaraca počinje kad im kćer uđe u pubertet onda prošvikaju", zaključio je Saša.

Ne samo zbog tinejdžerskih mušica, već i mogućih prvih poljubaca i zaljubljivanja.

"To mi je, to mi je, joj ne znam uopće što bi rekao. Još za sad je dobro, još ona kao nije zainteresirana, ali mislim da je pitanje dana", smatra Saša.

Da skrenemo s osjetljive teme, vraćamo se na one poslovne. U pandemijskoj godini, Lozar je objavio četiri četiri singla, tri videospota, a to je samo početak.

"To kad kažeš tu neku statistiku to su zapravo super brojke. Treba radit, treba ostat u kontinuitetu, treba stvarat. Sad pripremamo, u studiju sam, album koji treba izaći krajem godine. Čak su se i dogodile neke rezervacije za koncerte, Samobor, Split, Marija Gorica i to nekako vraća neku tu pozitivu koja je napokon dobrodošla", zaključio je Saša.

Uz njegov već dobro poznati vokal, ali i ponešto znanja o glumi i plesu s pozornice showa "Tvoje lice zvuči poznato", Saša otkriva i kako je angažman u mjuziklu sljedeći neispunjeni san.

"To bi bilo baš fora, ja sam se zezao kao skromno vidiš se na West Endu, na Broadwayu, vidiš se da te Tarantino nazove da odeš odglumiti nekakvu spaljenu ulogu ili Tim Burton. Volio bih spaljene uloge probati pa bio to mjuzikl, zašto ne", otkrio je Saša.

