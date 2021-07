Sandra Perković je na Instagramu čestitala rođendan svojoj najboljoj prijateljici, a javila se ispred stadiona Olimpijskih igara u Tokiju.

Dvostruka zlatna olimpijka Sandra Perković u petak se javila ispred stadiona Olimpijskih igara u Tokiju te je na svom Instagramu čestitala rođendan svojoj najboljoj prijateljici Valentini.

"Ovaj dan je za mene još posebniji!! Moja najbolja prijateljica ima rođendan! E pa draga moja Vale, sretan rođendan i sve najbolje ti želi prva hrvatska ženska stjegonoša. Sve znaš! Volim te do neba i nazad", napisala je Sandra u opisu fotografije na kojoj pozira ispred stadiona, dok joj na ruci piše "Sretan rođendan Vale".

U komentarima su Sandrinoj prijateljici mnogi čestitali rođendan, ali i poželjeli sreću našoj sportašici na Olimpijskim igrama.

Sandra Perković je skupa s Josipom Glasnovićem nosila hrvatsku zastavu na otvaranju Olimpijskih igara, a ujedno je i prva hrvatska sportašica koja je imala tu čast.

Perković je inače u Tokio otišla skupa sa svojim dugogodišnjim trenerom i životnim partnerom Edisom Elkasevićem, a par ne krije koliko su zaljubljeni. "To što mi je trener i životni partner je dvosjekli mač, ja sam s njim od 0 do 24, ali on je sa mnom u dobru i u zlu. Zna što radimo na treningu, nema izvlačenja. Uđe u moju kožu, zna kad sam neraspoložena, to su velike prednosti kad imaš osobu kojoj vjeruješ", rekla je Sandra nedavno za In Magazin.