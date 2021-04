Organizatori ovogodišnjih Olimpijskih igara u Tokiju uvelike pripremaju jedne sasvim drugačije igre. Naša najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković ispričala je za IN magazin kako bi trebao izgledati njezin boravak u Japanu, zemlji koja ju je već odavno oduševila, a progovorila je i o privatnom životu.

Naša najbolja atletičarka Sandra Perković priprema se za skorašnje Olimpijske igre u Tokiju. Nove Igre, a ciljevi isti. Ponovno najviši ciljevi pred dvostrukom olimpijskom pobjednicom i svjetskom prvakinjom u bacanju diska.

''Za sada imamo informaciju da ćemo za Tokio morati krenuti negativni, doći ćemo tamo, odmah će nas se testirati, pa dolazimo u olimpijsko selo sedam dana pred svoj nastup i po završetku odmah odlazimo. Imat ćemo aplikaciju za praćenje, nema izbivanja iz sportskih objekata, samo po selu'', priča Sandra.

Iako ju je Japan već očarao hranom, ljudima i organizacijom, za razgledavanje ovog puta neće biti prilike, pa čak ni nakratko. Premda u šali kaže kako je u mladosti bila nestašna i vrckasta, danas joj je cilj i želja biti najbolja bacačica diska u povijesti.

''Mislim da sam lude dane ostavila u mladosti. Nisam ja stara, i dalje sam vrckava, ali sam ispunjenija. Meni trening paše i drži me na radnoj temperaturi'', kaže.

Sandra u Tokio ide sa svojim dugogodišnjim trenerom i životnim partnerom Edisom Elkasevićem. Ne krije koliko je zaljubljena, pa često i na društvenim mrežama dijeli zajedničke fotografije.

''To što mi je trener i životni partner je dvosjekli mač, ja sam s njim od 0 do 24, ali on je sa mnom u dobru i u zlu. Zna što radimo na treningu, nema izvlačenja. Uđe u moju kožu, zna kad sam neraspoložena, to su velike prednosti kad imaš osobu kojoj vjeruješ'', zaključila je.

Naša sportašica redovito oduševljava i elegantnim i ženstvenim odjevnim izdanjima. Najradije nosi haljine svoje prijateljice Aleksandre Dojčinović.

''Aleks je moja dugogodišnja prijateljica i privatno smo povezane i putujemo zajedno. Počele smo poslovno i odmah smo kliknule. Otkad sam krenula u to, više ne razmišljam što ću i kako obući jer u svakoj njezinoj kolekciji nađem nešto za sebe'', priznaje.

U trenucima dok se planet još uvijek bori s pandemijom i dok nam koronavirus, htjeli mi to ili ne, upravlja životima, i Sandra je, poput mnogih, imala vremena razmišljati o vlastitu životu i kako ga je do tada živjela.

''Mislim da nas je pandemija sve promijenila. Mene koja živim brzo, moram ovo, moram ono, onda nas zatvore i zaključaju... Shvatiš da ništa drugo nije bitno osim ljudi oko tebe. Mislim da će nama u svakom zlu neko dobro doći, za neku budućnost. Svi smo se okrenuli sebi u toj brzini, na kraju shvatiš da si sam sebi najbitniji'', zaključila je Sandra.

A čini se kako će joj ova godina biti itekako uzbudljiva jer će, za početak, napokon otputovati na Olimpijske igre u Tokio.

