Ivana Plechinger doživjela je moždani udar, Miroslavu Škori su nakon infarkta ugrađene četiri srčane premosnice, Nikolinu Ristović minute su dijelile od smrti nakon trovanja uglikovim dioksidom, a Sandri Perković život je visio o niti zbog sepse. Te su domaće zvijezde jedva izvukle živu glavu, no zahvaljujući svojem optimizmu i volji za životom danas na to gledaju kao na dobru lekciju. Kako im se život promijenio nakon što su bili u životnoj opasnosti, saznao je Davor Garić za IN magazin.

Od jeseni 2012. godine Ivana Plechinger živi potpuno drugačije, nakon moždanog udara, koji si je, kaže, sama prizvala zbog života u grču i negativnih misli. Danas je sretna, zadovoljna i nasmijana, a svojim knjigama i radionicama o samopomoći želi i druge naučiti kako prizvati pozitivne misle.

"Ja sam sebi u život privukla moždani udar upravo zato što nisam bila takva. Ja sam bila sve suprotno od onoga kakva sam sad. Najcrnje scenarije koje možeš zamisliti sam ja izbrijavala prije te 2012. godine. Dakle, ja sam bila doktor znanosti kada treba smisliti najcrnji scenarij. Ali toga sam se riješila i ako to mogu ja, može svatko. Ja stvarno nisam ništa posebno. Ja sam zaista samo jedna obična plavuša iz susjedstva", zaključila je Ivana.

U kolovozu 2018. godine Miroslav Škoro osjetio je bol u prsištu i zaputio se u bolnicu. Ondje je dobio infarkt i završio na operaciji. Srce mu je zaustavljeno na sat vremena i ugrađene su mu četiri premosnice.

"Život ide dalje, treba se uključiti. Imam malo frkicu jer nisam nastupao tri i nešto mjeseca pa sam tekstove zaboravio, ali ja se nadam da će publika pomoći. Ne mogu se sjetiti nekih tekstova. Možda je to rezultat toga što sam bio u anesteziji tako dugo", izjavio je Miroslav nakon oporavka.

Nikolinu Ristović i njezinu kćerkicu Unu Sofiju minute su dijelile od najcrnjeg scenarija zbog trovanja ugljikovim monoksidom. Zahvaljujući intuiciji njezina supruga, koji je alarmirao poznanike, Nikolina je danas živa. Odlučila je osvijestiti ljude da se taj tihi ubojica može spriječiti vrlo lako.

"Mislim da su to sada svi i shvatili. Osim, naravno, određenog opreza na koji nas primorava i zakon da je nužno servisirati plinske instalacije dva puta godišnje. Mislim da to zakon propisuje, ali mislim da to nije dovoljno i nikako nije dovoljno za područje kao što je Zagreb, koji je stradao dosta u potresu i događaju se nepredviđene situacije. Sigurna sam da je bitno da nabavimo detektore ugljikova monoksida, odnosno alarme. Nešto što će nas upozoravati na neke situacije kojih se moramo kloniti i koje moramo provjeravati. Te stvari su dosta dostupne", poručila je Nikolina.

Manekenka Kim Kosanović 2017. godine doživjela je moždani udar uslijed anomalije krvnih žila.

"Kad smo došli u bolnicu, doktori su rekli - da smo došli 5 minuta kasnije, bila bih mrtva. Prva prognoza bila je da uopće neću preživjeti tu noć, a onda kad sam preživjela, rekli su da će ostati trajni deficiti i posljedice. Tipa da će mi ostati oduzeta cijela jedna ta strana tijela koja je bila tada privremeno oduzeta", prisjetila se Kim.

U životnoj je opasnosti bila i stolnotenisačica Sandra Paović. Nakon prometne nesreće 2009. godine jedva je preživjela, no osmijeh s lica ništa joj ne može izbrisati. Nastavila se baviti omiljenim sportom i 2013. godine osvojila je zlato na natjecanju za osobe s invaliditetom. Na treninzima je upoznala i sadašnjeg supruga, s kojim dijeli sličnu sudbinu.

"Onakav stolni tenis kakav sam igrala više nikad neću moći, neću moći potrčati i raditi puno stvari koje sam mogla i to je najteže. Ali ja sam zahvalna na tome što sam na svojim nogama, što su svi bili uz mene i gledam nekako na to da sam sad nekako i sretnija nego što sam bila prije", zaključila je Sandra.

2008. godine Sandra Perković je također jedva izvukla živu glavu. Zbog sepse je završila na dvije operacije, a liječnici su joj rekli da joj je život visio o niti. Iz tog je životnog razdoblja izvukla i dobru lekciju.

"Jednostavno sam žena koja bi voljela biti inspiracija drugima. Da u meni pronalaze nešto da se uvijek može, da se uvijek tjera naprijed, tako da mi je to dosta zanimljivo. Volim život, volim ovo što radim, uživam u tome u svakom trenutku. Treba iskoristiti svaki dan kao da je posljednji jer jednom se živi", smatra Sandra.

Uz ovakav vedar duh i optimizam, sve se životne nedaće mogu prebroditi. I ne zaboravite, poslije kiše uvijek dolazi sunce.

