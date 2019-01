Marko Nikolić sahranjen je na beogradskom groblju, Dragan Nikolić emotivnim govorom sve ostavio u suzama.

Legendarni srpski glumac Marko Nikolić sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na beogradskom Novom groblju, a na posljednji počinak ispratilo ga je nekoliko stotina ljudi.

Na pogreb su stigli brojni Markovi kolege i prijatelji među kojima Dragan Bjelogrlić, Mima Karadžić, Dragan Petrović Pele i mnogi drugi.

Dragan Bjelogrlić je na komemoraciji, koja je prethodila sahrani, održao emotivan govor prisjetivši se Marka, svog "televizijskog oca" iz serije "Bolji život" kojim je rasplakao sve prisutne.

"Marko je uvijek bio jedan od njih, naizgled običnih ljudi. Vozio se gradskim prijevozom, družio sa svim susjedima, majstorima i rekli bi 'jednostavnim' ljudima. Zato je njegov Giga bio najomiljeniji Moravac. Pet godina smo snimali Bolji život i nakon toga sam ga nastavio zvati 'ćale', a on mene 'sine'. U svojoj posljednjoj ulozi on sjeda na brod i odlazi na put s kojeg se neće vratiti. To je bila uloga za njega. Bio je umoran, jedva je hodao. Brod je otplovio u suton. Kada je završio rekao je: 'Eh što stvarno nisam otplovio.

Marko, ja te vidim sada na barci. Želim ti da si našao mirne luke za kojima si tragao. I možda se sretnemo na toj barci jednog dana, ti zabaciš udicu, uzmeš gitaru i zapjevamo. Do tada ćeš mi jako nedostajati, dobri moj ćale, dobri moj Gigo", rekao je u suzama Dragan.

Dragan Nikolić preminuo je u 73. godini života, a bio je proslavljeni televizijski, kazališni i filmski glumac. Najveću je slavu stekao glavnom ulogom u TV seriji "Bolji život", koja je od 1987. do 1991. rušila rekorde gledanosti u bivšoj Jugoslaviji. Rođen je u Kraljevu 20. listopada 1946. godine, a glumu je diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Glumio je gotovo do posljednjih dana života.