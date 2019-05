Sacha Baron Cohen tvrdi kako je njegov film "Borat" bio pokretač za razvod Pamele Anderson i Kida Rocka.

Sacha Baron Cohen, slavni komičar, glumac i redatelj poznat prvenstveno po svojim satiričkim i bizarnim filmovima koji se rugaju američkom društvu, potvrdio je kako je njegov film "Borat" iz 2006. bio završni udarac braku Pamele Anderson i Kida Rocka.

Naime, kontroverzna scena iz tog filma u kojoj Borat, kojeg tumači Sacha Baron Cohen, dolazi na sastanak obožavatelja s Pamelom Anderson, slavnim modelom i Playboyevom zečicom burnog ljubavnog života, te ju pokušava oteti, razbijesnila je Kida.

Borat joj u sceni pokušava protiv njezine volje na glavu navući "svadbenu vreću" te ju oteti. Upravo su ovi kadrovi imali razoran učinak po brak lijepe Pamele, koja se ubrzo nakon snimanja tog filma - razvela.

Ova je scena, za razlliku od ostatka filma, predviđena scenarijem te je Pamela znala što će joj se dogoditi.

"Scenu smo snimali dvaput. Prvi put smo to učinili prilikom potpisivanja knjige, zgrabio sam je preko ramena i istrčao s njom, a pritom me nitko nije pokušao spriječiti. Pitam se kakvi su to obožavatelji", komentirao je Cohen. "Drugi pokušaj snimanja uzrokovao je veće reakcije. Tada je Pamela na setu zadobila ozljede, jače je udarena u čeljust, a jedan od fanova me pokušao spriječiti da je otmem", nadodao je glumac.

Tadašnji bračni partner zvijezde Baywatcha burno je reagirao na te prizore pa je brak uskoro završio razvodom. Glazbenik je navodno imao bijesne ispade zbog toga što je netko drugi grabio njegovu suprugu, a do podnošenja papira za razvod došlo je samo dva tjedna nakon premijere kontroverznog "Borata".

Kada sam ju pitao što Kid misli o snimanju filma, odgovorila mi je porukom "Razvodimo se", rekao je Sasha Baron Cohen. Navodno mu je Pamela odmah dala do znanja i kako je njegov film zabio zadnji čavao u lijes njezinog braka.

Cijela stvar se raspala nakon što je Kid Pamelu žestoko izvrijeđao nazivajući je "droljom" i "kurvom".

Slavna se zečica više puta ženila i rastajala. Tako se za Tommy Leeja udala 1995., a brak je završio nakon tri godine. Ipak, par je postao slavan po snimci seksa koja je postala viralna.

Kid Rock Pamelu je oženio 2006., no samo godinu dana kasnije njihov je razvod bio finaliziran. Ipak, nisu mogli jedno bez drugoga pa su se 2014. na kratko pomirili. Ipak, stvar ponovno nije potrajala.

Trenutno je Pamela u vezi sa profesionalnim francuskim nogometašem Adilom Ramiem.