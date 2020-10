Khloe Kardashian nekoliko je dana imala simptome koronavirusa, a istaknula je kako ta bolest nije zezancija.

Popularna reality sestra Khloe Kardashian (36) otkrila je kako je pozitivna na koronavirus. Vijesti su objavljene u najnovijoj epizodi showa "Keeping Up With The Kardashians", a Khloeina sestra Kim pred kamerama je ispričala kako je cijela njihova obitelj bila nervozna dok su čekali nalaze njezina testa.

Khloe je istaknula da je prije testiranja imala simptome koji su ukazivali na to da se zarazila virusom koji hara svijetom, a teško je pričala, povraćala je, imala je jaki kašalj, temperaturu te groznicu. "Sve me ovo plaši, a vidim i koliko je ona sama uplašena", rekla je Kim u najavi nove epizode njihova showa.

Oglasila se i mama Kris Jenner, koja je objasnila da je pokušavala dobiti svakog doktora kojeg poznaje samo da Khloe što prije ide na testiranje.

"Upravo su mi potvrdili da imam koronu. Cijelo sam vrijeme u svojoj sobi i bit ću dobro, no proteklih nekoliko dana sam zaista bila loše", ispričala je Khloe u videu koji je također objavljen u njihovu reality showu.

"Inače patim od migrena, no ovo je bila najgora glavobolja koju sam ikada imala. Samo ću vam reći da je ovo stvarno", zaključila je Khloe.

Prije nekoliko dana je i suprug Kim Kardashian, Kanye West, potvrdio da je prebolio koronu na početku svjetske pandemije. O njemu je brinula Kim, koja se čitavo vrijeme pazila kako se i sama ne bi zarazila. "Nitko mi nije pomagao i sve je bilo zastrašujuće", ispričala je Kim prije nekoliko dana.