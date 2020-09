U obitelji Kardashian-Jenner posljednjih se 14 godina puno toga promijenilo, no najviše lica i tijela glavnih zvijezda najpopularnijeg reality showa na svijetu.

Vijest da najpopularniji reality show "Keeping Up With The Kardashians" nakon 14 godina prestaje s emitiranjem šokirao je gledatelje diljem svijeta koji će posljednju, 20. sezonu po redu moći pogledati početkom 2021. godine.

14 godina je puno vremena i puno se toga u tom periodu izdogađalo pred kamerama i promijenilo, no vjerojatno ništa toliko koliko izgled glavnih zvijezda showa, iliti sestara Kardashian.

Te 2007. godine kada se show počeo prikazivati Kim, Khloe i Kourtney Kardashian te Kylie i Kendall Jenner bile su mlade djevojke i djevojčice koje iz kuće nisu izlazile bez crne olovke na očima, a danas su uspješne izvršne direktorice, majke, manekenke i poslovne žene. Štoviše Kendall i Kylie su odrasle pred kamerama, pretvarajući se iz neuglednih tinejdžerica koje danas gledamo kao mlade žene u glamuroznim izdanjima.

No ono što je možda najupečatljivije je njihov izgled jer uspoređujući njihove fotografije iz prošlosti i one iz sadašnjosti, djevojke jednostavno na nalikuju na svoje stare verzije. Mnogi su uvjereni kako su djevojke bile česte gošće plastičnih kirurga, iako su sve redom nijekale bilo kakve zahvate na svojim tijelima i licima.

Da to baš i nije tako dovoljan je jedan pogled na njihove stare i nove fotografije u što se možete uvjeriti i u našoj galeriji.