"Keeping Up With the Kardashians" završit će nakon 14 godina emitiranja i s 20. sezonom koja će se emitirati sljedeće godine.

Reality serija o obitelji Kardashian-Jenner "Keeping Up With the Kardashians" uveseljavala je gledatelje čak 14 godina, a završit će s 20. sezonom.

Obožavatelje je iznenadila ova vijest i neki tuguju dok drugi smatraju da je vrijeme za kraj. 19. sezona showa na kanalu E! bit će prikazana ove godine dok će se 20., posljednja emitirati početkom 2021. godine, kako je objavila Kim Kardashian na Instagramu.

Mnogi gledatelji su uživali u dramama, divljim zabavama i privatnim trenucima poznatog klana Kardashian-Jenner, a ovo su neka od najzanimljivijih događanja.

Zasigurno jedan od smješnijih trenutaka je bio kada je tadašnji zaručnik Kris Humpries u 6. sezoni showa na obiteljskom odmoru na Bora Bori bacio Kim Kardashian u vodu. Reality zvijezda se odlično zabavljala s dragim, no onda je otkrila da je izgubila naušnicu vrijednu 75.000 dolara.

Kim je to rastužilo i nije mogla doći sebi te je zaplakala, a Kris i Kylie su pokušali naći narušnicu. Bio je zanimljiv i komentar Kimine starije sestre Kourtney na svu tu histeriju i tugu. "Kim, ima ljudi na svijetu koji umiru", rekla joj je.

Skandal, koji se pamti iz 15. sezone još je i danas aktualan, jer prema napisima američkih medija Khloe Kardashian je ponovno s košarkašem Tristanom Thompsonom. Naime, dok je ona bila trudna i trenutak prije nego što je dobila trudove u travnju 2018., saznalo se da ju Tristan vara. No ona je odabrala unatoč tome ostati s njime, a to joj se kasnije obilo o glavu.

Naime, sezonu kasnije saznalo se da Thompson opet vara Khloe. Riječ je bila o najboljoj prijateljici njezine sestre Kylie, Jordyn Woods, a sve je uhvatila kamera. Tada je Kardashianka odlučila prekinuti s košarkašem, no kako se čini dala mu je novu šansu i sada su opet zajedno.

Tijekom showa zasigurno je najdramatičnija od svih članova obitelji bila Kim. Često je zaplakala, a Kourtney je istaknula da njena mlađa sestra ima ružno lice dok plače. Jedan od trenutaka plakanja, onaj kada Kim s Kourtney putuje u New York i priča kako je znala da će njezin brak s Humphriesem propasti, postao je viralan i mnogi su ga koristili za zafrkanciju.

Težak trenutak za nju je bio i kada je u emotivnoj epizodi pričala o pljački koju je doživjela u Parizu dok je bila sama u hotelskoj sobi. Kim je boravila u francuskoj metropoli zbog Tjedna mode u listopadu 2016. kada su joj provalili, svezali ju i držali u kadi.

"Uperili su pištolj u mene i mislila sam da će me u tom trenutku upucati u glavu. Molila sam se samo da Kourtney ima normalan život kada vidi moje mrtvo tijelo na krevetu", ispričala je uplakana reality zvijezda.

Zabavni trenuci tijekom svih sezona su bili kada su pripadnice klana Kardashian-Jenner pokušavale okinuti savršene fotografije za društvene mreže. Bile su spremne na sve, pa je jednom Kris Jenner uskočila u bazen u bijeloj majici bez grudnjaka koja je bila prozirna. Njena kći Kourtney je to nazvala sramotnim.

Članovi slavne obitelji su često imali i neobično poimanje zabave. Naime, Kim je okidala selfieje dok je njezina sestra Khloe išla u zatvor zbog vožnje pod utjecajem alkohola i kršenja uvjetne kazne. No i Khloe se smješkala tijekom fotografiranja, a mami Kris to nije bilo baš prikladno.

"Kim, bi li prestala fotografira svoju sestru koja ide u zatvor?", pitala je kćer.

U specijalu 10. sezone Bruce Jenner, odnosno sada Caitlyn Jenner, bivši Krisin muž, otkrio je njihovim kćerima Kylie i Kendall da planira promijeniti spol. Djevojke su se rasplakale, a Kendall je u svojoj ispovijesti rekla da je njezin tata najbolja osoba ikada i da je uvijek bio posvećen njihovom odgoju.

Kardashianke su u nekim trenucima podlegle i nasilju. Naime, Kim se potukla s Kourtney tvrdeći da ona ne mari za ništa. Šamarale su se međusobno, zabadale si nokte i udarale se koljenima. Khloe je prekinula tučnjavu vidjevši krv na Kiminim rukama, a Kourtney je nakon toga rekla da napušta show.

I Khloe se ranije našla pod Kiminim udarom. Sestre su se posvađale i činilo se da je svađa gotova. No onda se Kim vratila iz druge sobe i opalila Khloe torbicom. "Nemoj biti je*eno nepristojna", rekla je Kim sestri.