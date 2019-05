Slavni redatelj Quentin Tarantino prošlog se tjenda pojavio u Cannesu na premijeri svoga novog filma sa svojom suprugom Daniellom Pick.

Premijera novog filma proslavljenog holivudskog redatelja Quentina Tarantina, "Once Upon A Time in Hollywood", na filmskom festivalu u Cannesu okupila je mnoštvo zvijezda i počasnih uzvanika, a sam se redatelj pojavio u društvu svoje mlađahne supruge Danielle Pick.

56-godišnji redatelj poznat po filmovima "Pakleni šund" i "Nemilosrdni gadovi" za svoj je novi film dobio čak 6 minuta srčanog aplauza i ovacija publike, no ono što mu je prema fotografijama najviše mamilo osmijeh na lice bila je njegova supruga, 35-godišnja izraelska glumica Daniella Pick, kojom se oženio krajem 2018. godine.

Lijepa Daniella i sama glumi u filmu "Once Upon A Time in Hollywood", a upoznala je Tarantina davne 2009. kada je on u Izraelu promovirao svoj film "Nemilosrdni gadovi". Par je stupio u vezu pred kraj 2016., a zaručili su se 2017. godine.

Prije no što je upoznao Daniellu, Tarantino je bio u romantičnoj vezi s glumicom Kathy Griffin, s kojom je stupio u kratku, ali intenzivnu vezu. Griffin je američka glumica dvije godine starije od Tarantina, a najpoznatija je po svojim ulogama u komedijama.

2014. se počelo šuškati kako je redatelj osebujnog stila u vezi s dugogodišnjom prijateljicom i kolegicom Umom Thurman, s kojom je i profesionalno surađivao. Par nikada nije potvrdio svoju vezu, ali mediji su ih viđali kako izmijenju nježnosti na javnim mjestima.

Prije Ume ljubio je pak 43-godišnju tursku glumicu Serah Henesey i s njom je ostao u vezi čak dvije godine, no ni ona ga nije uspjela natjerati na vjenčanje, pa je tako par prekinuo nakon burne svađe 2009. godine.

Čini se da je ovaj nevaljali dečko prije svoje sadašnje odabranice mogao maksimalno biti zadovoljan s jednom ženom dvije godine. Tako je barem bilo u slučaju Sofie Coppole, kćeri slavnog redatelja Francisa Forda Coppole, i same hvaljene redateljice, koju je Tarantino ljubio u razdoblju od 2003. do kraja 2004.

Da je volio žene raznih nacionalnosti i podrijetla, dokazuje i njegova veza s Julie Dreyfus, francuskom glumnicom s kojom je bio u vrlo kratkoj, ali turbulentnoj vezi 1998. Navodno se ta veza bazirala na mnogo seksa i malo komunikacije, pa je na kraju završila fizičkim napadima glumice na redatelja.

Čini se kako se ekscentrični redatelj konačno smirio, pa sada crvenim tepisima šeće samo u društvu svoje lijepe Izraelke, a dane mijenjanja žena kao čarapa ostavio je daleko u prošlosti.

Sadašnji brak redatelju je ujedno i prvo uplovljavanje u bračnu luku, a 2009. je rekao kako je njegov status neženje odluka koju je svjesno donio kako bi se što više i usredotočenije mogao posvetiti svojoj redateljskoj karijeri.

"Cijeli svijet može planuti, a mene nije briga. Ovo je moj život i ja donosim odluke. Ne kažem da se nikada neću oženiti ili imati djecu prije 60., kada se planiram umiroviti, ali trenutačno sam donio odluku da životom putujem sam. Ovo je moje vrijeme. Moje vrijeme da stvaram filmove", rekao je u intervjuu 2009. godine Tarantino.

Tarantino je upravo publici predstavio svoj deveti film, a rekao je da će se nakon desetog umiroviti.