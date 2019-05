U Cannesu se do 25. travnja održava prestižni filmski festival na koji su stigle zvijezde novog filma redatelja Quentina Tarantina "Once Upon A Time... In Hollywood".

U Francusku je i službeno stigla sva holivudska krema.

U Cannesu se do subote, 25. travnja održava prestižni filmski festival na koji su upravo stigle zvijezde novog hit filma redatelja Quentina Tarantina "Once Upon A Time... In Hollywood".

Tu, prije svega, mislimo na Leonarda DiCaprija, Brada Pitta i Margot Robbie, ali i na mladu glumicu Dakotu Fanning koji su oduševili kritiku i publiku.

Radnja filma prati pozadinu ubojstava monstruma Charlesa Mansona i njegove "obitelji", a među njima je i ono mlade glumice Sharon Tate, supruge redatelja Romana Polanskog koja je tada bila u 8. mjesecu trudnoće, a nju je utjelovila Margot.

Iako je uobičajena praksa da najviše pažnje na crvenim tepisima pokupe dame i njihove kreacije, ovoga puta fokus je bio na holivudskim glumcima koji i u četvrtom, odnosno petom desetljeću te odijelima izgledaju fantastično.

55-godišnji Brad i 44-godišnji vječni neženja Leonardo bili su vrlo elegantni u tamnim odijelima s leptir-mašnama, a čitavo vrijeme nisu skidali osmijehe s lica. Leonardo je publiku razočarao samo zbog činjenice što se na crvenom tepihu nije pojavio s 23 godine mlađom djevojkom Camilom Morrone s kojom je stigao u Cannes, no ne žalimo se ni na Brada za kojeg se još uvijek ne zna koga ljubi.

Neko se vrijeme šuškalo kako je osvojio lijepu Charlize Theron, no čini se kako su to bile samo glasine.

S njima i redateljem rado je pozirala i Margot koja je iznenadila odjevnim izborom haljinice u kombinaciji sa šljokičastim hlačama koje postpisuje modna kuća Chanel.