Princeza Eugenie i njezin suprug Jack Brooksban sinu su odlučili dati ime August Philip Hawke Brooksbank i objavili su prvu fotografiju sa sinom.

Najdraža unuka britanske kraljice Elizabete, princeza Eugenie i njezin suprug Jack Brooksbank otkrili su koje su ime odlučili dati svom prvorođenom sinu, a vijest je službeno potvrdila i Buckinghamska palača.

"Princeza Eugenie i Jack Brooksbank objavili su da su sinu dali ime August Philip Hawke Brooksbank. Par je dirnut mnogim lijepim željama koje su dobili nakon rođenja prvog djeteta i sretni su što dijele prvu zajedničku fotografiju kao obitelj", stoji u objavi palača na Twitteru iz fotografiju para s malenim Augustom u naručju.

Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank have announced that they have named their son August Philip Hawke Brooksbank.



The couple have been touched by the well wishes they have received on the birth of their first child, and are delighted to share this first photo as a family. pic.twitter.com/xmFZ7AD92F