Princ Harry je u London stigao sam, bez supruge Meghan Markle. Mora u karantenu, a i testirat će se na koronavirus prije sprovoda princa Philipa.

Princ Harry se vratio u Veliku Britaniju nakon smrti svog djeda, princa Philipa, piše The Sun. To je njegov prvi dolazak kući nakon godine dana i nakon što je skupa sa suprugom Meghan Markle prošle godine odstupio sa svih kraljevskih dužnosti te se preselio u SAD.

The Sun javlja kako je princ viđen u londonskoj zračnoj luci Heathrow, no uz njega nije bila Meghan Markle. Naime, njoj su zbog trudnoće liječnici savjetovali da ne putuje avionom. "Meghan će ostati u Kaliforniji, liječnici su joj rekli da ne smije putovati. Predaleki je to let i preporučaju joj odmor tijekom posljednjih mjeseci trudnoće", potvrđeno je.

Čim je izašao iz aviona s leta iz Los Angelesa za London, dočekali su ga zaštitari, a Harry je na sebi imao leženu crnu kombinaciju te je preko lica imao crnu zaštitnu masku. Ravno s aerodroma otišao je u palaču Kensington, no očekuje se da će zbog pandemije koronavirusa princ biti u karanteni 10 dana te da će odsjesti u kući u Nottinghamu. Ukoliko mu test na koronavirus bude negativan, iz karantene će moći izaći nakon pet dana, što znači da će moći biti na djedovom sprovodu 17. travnja.

Izvor blizak kraljevskoj obitelji kaže da je princ Harry već razgovarao s nekim članovima, uključujući i svog oca princa Charlesa i svoje sestrične, princeze Beatrice i Eugenie.

Harry i Meghan odali su počast preminulom princu Philipu posvetivši mu objavu na službenoj web stranici njihove zaklade Archwell te mu zahvalili na svemu što je učinio i poručili mu da će im nedostajati.

Harryjev povratak u Veliku Britaniju jedan je od ključnih trenutaka za trenutačno podijeljenu obitelj čiji su odnosi narušeni, naročito nakon intervju koji su on i Meghan dali slavnoj voditelji Oprah Winfrey.

Kraljica očekuje da njezini unuci kao i ostatak obitelji ostave sve probleme iza sebe, kao znak poštovanja prema pokojnom vojvodi od Edinburgha.