Piers Morgan je najžešći kritičar Meghan Markle i princa Harryja nakon što su dali intervju Oprah Winfrey, a zbog svog stava je dao otkaz u emisiji "Good Morning Britain". Naime, nije se htio ispričati Meghan što su zahtijevali njegovi šefovi na TV mreži ITV.

Poznati britanski voditelj Piers Morgan otkrio je da je primio poruke zahvale od članova kraljevske obitelji jer se zauzeo za njih nakon intervjua Meghan Markle i princa Harryja s Oprah Winfrey, piše Daily Mail.

"Dobio sam poruke koje su mi proslijeđene od nekoliko članova kraljevske obitelji", ispričao je Piers. Ipak, nije htio odati je li riječ o kraljici Elizabeti II., princu Williamu i drugim poznatim pripadnicima Buckinghamske palače.

"Neću ići u to o kome je riječ...no zahvalni su jer se netko zauzeo za njih", istaknuo je Morgan.

Voditelj je 9. ožujka napustio svoju televizijsku emisiju "Good Morning Britain" koju je vodio šest godina zbog svojih negativnih komentara na intervju Meghan s Oprah. Istaknuo je da ne vjeruje ni u jednu riječ koju je izgovorila i da je izmislila da su neki članovi kraljevske obitelji rasisti.

"Pokušavali su mi otkazati emisiju. Takvih pokušaja je bilo puno i prije, ali nekako sam se izborio protiv toga. Na kraju se od mene traži da se ispričam jer ne vjerujem Meghan Markle i što je ironično, vjerujem da ne bi trebao vjerovati nekome ako to ne želiš", rekao je Piers prije nego što je dao otkaz u emisiji "Good Morning Britain".

Britanski mediji su pisali da je Markle sama osobno kontaktirala šefove na televizijskoj mreži ITV kako bi se požalila na Morgana. Voditelj je rekao da nije znao da je to učinila dok nije dao otkaz.

"To je zaista zanimljivo otkriće za mene jer očito je pokušavala staviti veliki pritisak na moje šefove da poduzmu korake protiv mene", rekao je Piers.

Prema pisanju britanskih medija, ITV je primio 57.000 pritužaba zbog svojih komentara na račun Meghan, a on je istaknuo da je to potez internetske mafije koja je prijetila smrću njegovoj obitelji ukljujučujući i njegove sinove.

"Moja supruga me uvijek podupirala, no mrzi internetsko zlostavljanje. Ideja da su moji sinovi meta takozvanih liberala koji im prijete je potpuno odvratna", ispričao je Piers.

Voditelj je objasnio da bi dao šansu Meghan ako bi mu bila gost i dala intervju u kojem bi odgovorila na neka teška pitanja. "Rekao bih joj da sjedne sa mnom skupa sa svojim mužem na jednako dug intervju kao s Oprah da ti postavim teška pitanja o nekim tvojim tvrdnjama. No zanimalo bi me jedno sveobuhvatno pitanje, a to je: Ako toliko mrze kraljevsku obitelj, zašto su zadržali svoje kraljevske titule? Zašto bi to netko učinio ako nije da bi zgrnuli milijune i milijune dolara?", zaključio je voditelj.