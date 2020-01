Princ Harry objasnio je javnosti što je dovelo do odluke o odstupanju s kraljevskih dužnosti, koju je donio sa suprugom Meghan Markle.

Princ Harry progovorio je otvoreno o navodnoj velikoj tuzi koju osjeća zbog napuštanja kraljevske obitelji te je naglasio da on i Meghan Markle nisu imali drugu opciju nego odreći se svojih dužnosti.

Naime, princ je bio jedan od gostiju službene privatne večere organizacije koja brine o mladim ljudima oboljelima od HIV-a i tu je prvi put javno odlučio progovoriti i objasniti svoje postupke.

U emotivnom govoru 35-godišnji Harry rekao je kako se nada da će on i Meghan nastaviti služiti Kraljici, Coomonwealthu te da će nastaviti obavljati svoje vojne dužnosti, ali bez javnog financiranja.

Inzistirao je na tome da će Velika Britanija zauvijek biti njegov dom, spomenuo je i da će njegova supruga Meghan cijeniti iste vrijednosti kao i on te da je bila uzbuđena i puna nade da će ispunjavati svoju ulogu nakon vjenčanja. Ali izjavio je da sada nisu imali drugog izbora nego odstupiti sa svojih dužnosti, te da nisu lako donijeli tu odluku.

U govoru je veličao baku oslovljavajući je "zapovjednicom", a govorio je i da je iznimno zahvalan Njezinu Veličanstvu i ostatku obitelji za svu podršku koju su pružili njemu i Meghan.

"Kad smo se Meghan i ja vjenčali, bilo smo jako uzbuđeni. Bili smo puni nade da smo tu da ćemo služiti narodu a da nas on ne financira i zbog toga me cijela situacija rastužuje. To nije bilo moguće. Ta odluka supruzi i meni nije bila laka, donijeli smo ju nakon nekoliko mjeseci razgovora i pregovora, nakon toliko godina brojnih izazova", izjavio je Harry pred okupljenim gostima i novinarima.