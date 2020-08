Princ Harry i Meghan Markle volontirali su na jednom humanitarnom događanju u Los Angelesu.

Princ Harry i Meghan Markle vratili su se svojim uobičajenim aktivnostima u SAD-u pa su kao volonteri sudjelovali na jednoj školskoj humanitarnoj akciji, što je zapravo bio njihov prvi javni angažman nakon karantene zbog koronavirusa.

Supružnici su na licima cijelo vrijeme nosili zaštitne maske, a na rukama rukavice kako bi se maksimalno zaštitili od potencijalne zaraze dok su dijelili zalihe odjeće i potrepština za djecu iz potrebitih obitelji. Oboje su bili u ležernim kombinacijama, a mnogi su primijetili kako Meghan u kratkim hlačama i bijeloj košulji djeluje mršavije nego inače, pa se čak činilo da joj je kombinacija koju je odabrala čak malo prevelika.

Harry i Meghan su se na volontiranje odlučili nakon što je objavljena vijest da su kupili kuću na atraktivnoj lokaciji u Santa Barbari za vrtoglavih 14,7 milijuna dolara. Duže su vrijeme tražili idealnu lokaciju nakon preseljenja iz Velike Britanije, no koronavirus ih je u tome usporio.

Meghan se ovih dana našla u središtu pozornosti jer je prekršila važno pravilo britanske kraljevske obitelji svojim posljednjim potezom. Naime, javno je pozvala na promjene na predstojećim predsjedničkim izborima u SAD-u, unatoč činjenici što se članovi kraljevske obitelji već desetljećima ne miješaju u politiku.

Svoje mišljenje iznijela je tijekom virtualnog okupljanja koje su zbog povećanja odaziva za izbore organizirali bivša američka prva dama Michelle Obama i glumac Tom Hanks, prenosi NDTV.

"Svi smo svjesni toga koji je ulog ove godine. Ja to znam i mislim da i svi vi to znate. Mobilizirani ste i puni energije za promjene koje svi trebamo i zaslužujemo. Glasamo kako bismo odali priznanje onima prije nas te da zaštitimo one koji će doći nakon nas - jer to je ono što čini zajednicu te zbog čega su izbori toliko važni", rekla je Meghan.