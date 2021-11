Princ Albert od Monaka otkrio je kamo je nestala njegova supruga princeza Charlene nakon povratka u Monako iz Južnoafričke republike.

Princeza Charlene nalazi se na liječenju u ustanovi izvan Monaka, otkrio je njezin suprug princ Albert za People nakon što su se danima mnogi pitali kamo je ponovno nestala.

Odluku da potraži medicinsku pomoć samo nekoliko dana otkako se vratila u Monaco iz Južnoafričke republike, gdje je provela 10 mjeseci odvojena od obitelji, donijela je zajedno sa suprugom i svojom braćom.

U ekskluzivnom intervjuu princ je otkrio da je princeza bila fizički i psihički iscrpljena te da će njezino liječenje potrajati najmanje nekoliko tjedana.

"Kad se vratila iz Južnoafričke republike, nije se najbolje osjećala, a s vremenom je postalo jasno kako joj stvarno nije dobro", kazao je Albert.

Charlene je tada nasmijana pozirala sa suprugom i njihovim šestogodišnjim blizancima ispred kraljevske palače, a samo tjedan dana kasnije objavila je kako se zbog umora neće pojaviti na svečanosti povodom Nacionalnog dana Monaka 19. studenog. Zbog toga su se ponovno pojavile glasine o njezinu razvodu od Alberta, koje je on sada negirao.

"Ovo ću vjerojatno reći još nekoliko puta, no s našim brakom je sve u redu. Želim to razjasniti. Ovi problemi ne tiču se nas dvoje i potpuno su druge prirode", objasnio je princ te je dodao kako je njezino trenutačno stanje rezultat nekoliko faktora, koji su privatne naravi.

"Nije bila spremna nositi se sa svim obavezama i bila je vidno iscrpljena", naglasio je Albert.

Naime, Charlene je početkom rujna hitno primljena u Južnoafričku bolnicu nakon što se onesvijestila zbog komplikacija uzrokovanih infekcijom koju je dobila u svibnju.

A njezin brak s Albertom intrigirao je javnost i prije navodnog bijega u Afriku.

Charlene je, inače, bivša olimpijska plivačica, a kada se udala za princa, u brak je ušla u suzama nakon što je navodno čak i pobjegla iz Monaka. Uoči vjenčanja saznala je da 63-godišnji Albert ima izvanbračno dijete, i to u trenutku kada je u Parizu isprobavala vjenčanicu u kojoj se prošetala do oltara.

34-godišnja Brazilka koja je Albertu rodila dijete s njihovom kćeri živi u Italiji, no javnosti još uvijek nije poznat njezin identitet. Kada mu je rekla da je trudna, on ju je odbacio, a upravo zbog te afere već se godinama šuška da princ vara svoju suprugu. Brazilka je ostala trudna nakon mjesec dana njihove strastvene veze, no zbog djeteta se sve promijenilo i Albert je tvrdio da nema nikakve veze s njom.

Princu Albertu to je već treća parnica za utvrđivanje očinstva. Iz svojih bivših afera već ima 29-godišnju Jazmin Grace Grimaldi i sina Alexandera Grimaldija Costu, a oboje je priznao tek nakon sudskih bitki i DNK analiza.

Albert i Charlene upoznali su se 2000. godine, a deset godina kasnije objavili su zaruke. Njegove brojne afere okaljale su njihovu ljubav već odavno, a navodno su njegovi odvjetnici Charlene rekli da može otići nakon što mu rodi muškog nasljednika. Ona nikada o tome nije progovorila u javnosti, a navodno će zbog svog truda dobiti i pozamašnu svotu kada konačno odluči napustiti kneževinu Monako.

