Princ Albert od Monaka posljednjih dana sam ide na sva službena događanja, a njegovoj supruzi Charlene već mjesecima nema ni traga.

Princ Albert od Monaka se ovoga tjedna još jednom u javnosti pojavio sam, bez supruge Charlene koja je već mjesecima u rodnoj Južnoj Africi. 63-godišnji princ je na dodjeli Sportel nagrada u Monte Carlu spremno stao pred fotografe, no jedva su izmamili osmijeh na njegovo lice. Činilo se kao da nije najbolje raspoložen, no pristojno se pozdravio sa svima prije nego što je otišao s događaja.

Albert je prije nekoliko dana na premijeru novog filma o Jamesu Bondu stigao u društvu glumice Sharon Stone, za koju su mnogi onda komentirali kako ih neodoljivo podsjeća na princezu Charlene.

Podsjetimo, princeza Charlene od siječnja ove godine nije bila u svojoj kneževini, a nedavno je objavom na Instagramu zabrinula brojne obožavatelje. Ispitivali su je o njezinu zdravlju, zbog činjenice da je prije nekoliko tjedana završila u bolnici. Princeza je nedavno primljena u bolnicu Netcare Alberlito u Južnoafričkoj Republici nakon što se onesvijestila zbog komplikacija uzrokovanih infekcijom koju je dobila u svibnju ove godine. Informacije o stanju princeze objavila je zaklada koja nosi njezino ime.

Brak princa Alberta i princeze Charlene oduvijek je intrigirao javnost. Charlene je inače bivša olimpijska plivačica, a kada se udala za princa, u brak je ušla u suzama nakon što je navodno čak i pobjegla iz Monaka. Uoči vjenčanja saznala je da 63-godišnji Albert ima izvanbračno dijete, i to u trenutku kada je u Parizu isprobavala vjenčanicu u kojoj se prošetala do oltara.

34-godišnja Brazilka koja je Albertu rodila dijete s njihovom kćeri živi u Italiji, no javnosti još uvijek nije poznat njezin identitet. Kada mu je rekla da je trudna, on ju je odbacio, a upravo zbog te afere već se godinama šuška da princ vara svoju suprugu. Brazilka je ostala trudna nakon mjesec dana njihove strastvene veze, no zbog djeteta se sve promijenilo i Albert je tvrdio da nema nikakve veze s njom.

Albert i Charlene upoznali su se 2000. godine, a deset godina kasnije objavili su zaruke. Njegove brojne afere okaljale su njihovu ljubav već odavno, a navodno su njegovi odvjetnici Charlene rekli da može otići nakon što mu rodi muškog nasljednika. Ona nikada o tome nije progovorila u javnosti, a navodno će zbog svog truda dobiti i pozamašnu svotu kada konačno odluči napustiti kneževinu Monako.