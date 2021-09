Princeza Charlene već mjesecima boravi u Južnoafričkoj Republici, a ispod nove objave na Instagramu brojni pratitelji izrazili su zabrinutost za njezino zdravlje.

Princeza Charlene od Monaka u svojoj kneževini nije bila već nekoliko mjeseci, a svojom novom objavom na Instagramu zabrinula je brojne svoje pratitelje. Naime, princeza je objavila ilustraciju kojom je namjeravala svjetsku javnost upozoriti na ubijanje nosoroga zbog njihovih rogova, no odaziv u komentarima se pretvorio u brigu o njoj samoj.

"Nadam se da se oporavljaš, brzo ozdravi", "Hvala ti što pomažeš svima, no pazi i na sebe", "Jesi li dobro?", "Nadam se da ćeš se uskoro vratiti svojim blizancima", samo su neki od komentara koje je princeza dobila.

Naime, Charlene je nedavno primljena u bolnicu Netcare Alberlito u Južnoafričkoj Republici nakon što se onesvijestila zbog komplikacija uzrokovanih infekcijom koju je dobila u svibnju ove godine. Informacije o stanju princeze objavila je zaklada koja nosi njezino ime.

"Njezino visočanstvo, princeza Charlene od Monaka, hitno je prevezena u bolnicu u srijedu navečer nakon kolapsa uzrokovanog komplikacijama zbog teške infekcije uha, nosa i grla koju je zadobila u svibnju. Njezin liječnički tim jop je pregledava, ali su potvrdili kako joj je stanje stabilno", stoji u službenom priopćenju zaklade.

Izvor blizak princezi otkrio je kako Charlene u bolnicu zaprimljena pod pseudonimom i kao VIP pacijentica te je odvojena od ostalih pacijenata. Princeza je u Monaku posljednji put viđena u siječnju ove godine, a mnogi smatraju kako iza svega stoje problemi koje ima u braku sa svojim suprugom, princom Albertom.

Brak princa Alberta i princeze Charlene oduvijek je intrigirao javnost. Charlene je inače bivša olimpijska plivačica, a kada se udala za princa, u brak je ušla u suzama nakon što je navodno čak i pobjegla iz Monaka. Uoči vjenčanja saznala je da 63-godišnji Albert ima izvanbračno dijete, i to u trenutku kada je u Parizu isprobavala vjenčanicu u kojoj se prošetala do oltara.

34-godišnja Brazilka koja je Albertu rodila dijete s njihovom kćeri živi u Italiji, no javnosti još uvijek nije poznat njezin identitet. Kada mu je rekla da je trudna, on ju je odbacio, a upravo zbog te afere već se godinama šuška da princ vara svoju suprugu. Brazilka je ostala trudna nakon mjesec dana njihove strastvene veze, no zbog djeteta se sve promijenilo i Albert je tvrdio da nema nikakve veze s njom.

Princu Albertu to je već treća parnica za utvrđivanje očinstva. Iz svojih bivših afera već ima 29-godišnju Jazmin Grace Grimaldi i sina Alexandera Grimaldija Costu, a oboje je priznao tek nakon sudskih bitki i DNK analiza.

Albert i Charlene upoznali su se 2000. godine, a deset godina kasnije objavili su zaruke. Njegove brojne afere okaljale su njihovu ljubav već odavno, a navodno su njegovi odvjetnici Charlene rekli da može otići nakon što mu rodi muškog nasljednika. Ona nikada o tome nije progovorila u javnosti, a navodno će zbog svog truda dobiti i pozamašnu svotu kada konačno odluči napustiti kneževinu Monako.