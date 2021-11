Princeza Charlene vratila se iz Južnoafričke Republike u Monaco gdje su je dočekali suprug Albert i njihovi šestogodišnji blizanci.

Princeza Charlene od Monaka vratila se kući nakon što je 10 mjeseci bila u Južnoafričkoj Republici, odvojena od svoje obitelji.

Privatnim zrakoplovom doputovala je iz Durbana do Nice u Francuskoj, gdje je odmah priredila show za okupljene fotografe.

Princeza se iz zrakoplova iskrcala s novim psom kojeg nije mogla kontrolirati pa ju je vukao po zračnoj luci. Tamo su je s velikim buketom cvijeća dočekali i suprug princ Albert s njihovim šestogodišnjim blizancima Jacquesom i Gabriellom.

Po dolasku u palaču princeza je s obitelji pozirala za fotke koje su objavljene na njihovom službenom Instagramu.

Nije poznato zašto na fotkama jedino princeza Charlene nosi masku, no moguće je da ima veze s njezinim nedavnim zdravstvenim problemima.

Naime, princeza je početkom rujna hitno hospitalizirana nakon što se onesvijestila zbog komplikacija uzrokovanih infekcijom koju je dobila u svibnju.

Podsjetimo, Charlene je zadnji put u Monacu bila u siječnju ove godine, a tijekom cijelog njezinog boravka u rodnoj Južnoafričkoj Republici nagađalo se o problemima u njezinu i Albertovu braku.

No brak princa Alberta i princeze Charlene oduvijek je intrigirao javnost. Charlene je inače bivša olimpijska plivačica, a kada se udala za princa, u brak je ušla u suzama nakon što je navodno čak i pobjegla iz Monaka. Uoči vjenčanja saznala je da 63-godišnji Albert ima izvanbračno dijete, i to u trenutku kada je u Parizu isprobavala vjenčanicu u kojoj se prošetala do oltara.

34-godišnja Brazilka koja je Albertu rodila dijete s njihovom kćeri živi u Italiji, no javnosti još uvijek nije poznat njezin identitet. Kada mu je rekla da je trudna, on ju je odbacio, a upravo zbog te afere već se godinama šuška da princ vara svoju suprugu. Brazilka je ostala trudna nakon mjesec dana njihove strastvene veze, no zbog djeteta se sve promijenilo i Albert je tvrdio da nema nikakve veze s njom.

Princu Albertu to je već treća parnica za utvrđivanje očinstva. Iz svojih bivših afera već ima 29-godišnju Jazmin Grace Grimaldi i sina Alexandera Grimaldija Costu, a oboje je priznao tek nakon sudskih bitki i DNK analiza.

Albert i Charlene upoznali su se 2000. godine, a deset godina kasnije objavili su zaruke. Njegove brojne afere okaljale su njihovu ljubav već odavno, a navodno su njegovi odvjetnici Charlene rekli da može otići nakon što mu rodi muškog nasljednika. Ona nikada o tome nije progovorila u javnosti, a navodno će zbog svog truda dobiti i pozamašnu svotu kada konačno odluči napustiti kneževinu Monako.