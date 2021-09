Princeza Charlene od Monaka već mjesecima boravi u Južnoafričkoj Republici odvojena od supruga i djece, a tamo se zarazila infekcijom zbog koje je hitno hospitalizirana.

Princeza Charlene od Monaka hitno je primljena u bolnicu Netcare Alberlito u Južnoafričkoj Republici nakon što se onesvijestila zbog komplikacija uzrokovanih infekcijom koju je dobila u svibnju ove godine.

Informacije o stanju princeze objavila je zaklada koja nosi njezino ime.

"Njezino visočanstvo, princeza Charlene od Monaka, hitno je prevezena u bolnicu u srijedu navečer nakon kolapsa uzrokovanog komplikacijama zbog teške infekcije uha, nosa i grla koju je zadobila u svibnju. Njezin liječnički tim jop je pregledava, ali su potvrdili kako joj je stanje stabilno", stoji u službenom priopćenju zaklade.

Izvor blizak princezi otkrio je kako Charlene u bolnicu zaprimljena pod pseudonimom i kao VIP pacijentica te je odvojena od ostalih pacijenata, piše Daily Mail.

Charlene u rodnoj Južnoafričkoj Republici boravi već mjesecima, a u Monaku je zadnji put viđena u siječnju ove godine.

Njezin suprug Albert čuva njihove šestogodišnje blizance Jacquesa i Gabriellu u Monaku i mnogi se pitaju je li njihovu braku došao kraj, no njih dvoje i dalje o svemu mudro šute.

Iako se već godinama šuška o problemima u njihovu braku, princeza Charlene na društvenim mrežama niti jednom nije dala do znanja da među njima postoje problemi. Upravo suprotno. Na Instagramu je objavila video kojim je obilježila desetu godišnjicu braka sa svojim suprugom koju su također proveli odvojeno.

Brak princa Alberta i princeze Charlene oduvijek je intrigirao javnost. Charlene je inače bivša olimpijska plivačica, a kada se udala za princa, u brak je ušla u suzama nakon što je navodno čak i pobjegla iz Monaka. Uoči vjenčanja saznala je da 63-godišnji Albert ima izvanbračno dijete, i to u trenutku kada je u Parizu isprobavala vjenčanicu u kojoj se prošetala do oltara.

34-godišnja Brazilka koja je Albertu rodila dijete s njihovom kćeri živi u Italiji, no javnosti još uvijek nije poznat njezin identitet. Kada mu je rekla da je trudna, on ju je odbacio, a upravo zbog te afere već se godinama šuška da princ vara svoju suprugu. Brazilka je ostala trudna nakon mjesec dana njihove strastvene veze, no zbog djeteta se sve promijenilo i Albert je tvrdio da nema nikakve veze s njom.

Princu Albertu to je već treća parnica za utvrđivanje očinstva. Iz svojih bivših afera već ima 29-godišnju Jazmin Grace Grimaldi i sina Alexandera Grimaldija Costu, a oboje je priznao tek nakon sudskih bitki i DNK analiza.

Albert i Charlene upoznali su se 2000. godine, a deset godina kasnije objavili su zaruke. Njegove brojne afere okaljale su njihovu ljubav već odavno, a navodno su njegovi odvjetnici Charlene rekli da može otići nakon što mu rodi muškog nasljednika. Ona nikada o tome nije progovorila u javnosti, a navodno će zbog svog truda dobiti i pozamašnu svotu kada konačno odluči napustiti kneževinu Monako.