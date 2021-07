Princeza Charlene i princ Albert proslavili su nedavno desetu godišnjicu braka, no odvojeni su tisućama kilometara. Javnost već godinama bruji o problemima koje imaju, a ona se sada oglasila u medijima.

Princ Albert od Monaka i njegova supruga, princeza Charlene, krajem prošlog tjedna su proslavili svoju desetu godišnjicu braka, ali razdvojeni nekoliko tisuća kilometara. Fotografi su princa uhvatili na jednom službenom događaju u društvu njegove nećakinje, a tamošnji mediji su već prestali brojati koji put zaredom se Albert u javnosti pojavio bez svoje supruge.

43-godišnja Charlene je trenutačno u rodnoj Južnoafričkoj Republici, gdje se oporavlja od infekcije uha, grla i nosa koju je dobila u svibnju, dok je Albert sam s njihovim šestogodišnjim blizancima Jacquesom i Gabriellom u Monaku. Charlene u Monaku nije bila od siječnja ove godine, a u Južnoafričkoj Republici su je suprug i djeca posjetili nedavno.

Iako se šuška već godinama o problemima u njihovom braku, princeza Charlene na društvenim mrežama niti jednom nije dala do znanja da među njima postoje problemi. Upravo suprotno. Na Instagramu je objavila video kojim je obilježila desetu godišnjicu braka sa svojim suprugom. "Za sve članove naše obitelji, prijatelje i sve koje volimo. Hvala vam na podršsci i ljubavi koju nam dajete svih ovih godina. Upravo zbog vas smo mogli nastaviti rad preko svih zaklada. Hvala na poklonima i na povjerenju", napisala je Charlene uz video, a zatim se oglasila i u medijima.

"Ovo je za mene bilo izazovno razdoblje. Jako mi nedostaju suprug i djeca, a bilo mi je izuzetno teško kad mi je medicinski tim rekao da se ne mogu vratiti kući na desetu godišnjicu braka", rekla je princeza južnoafrički Channel24.

"Albert je moja stijena i snaga i bez njegove ljubavi i podrške ne bih mogla proći kroz ovaj težak period. Moji svakodnevni razgovori s Albertom i djecom neizmjerno mi pomažu popraviti raspoloženje, ali nedostaje mi biti s njima. Jedva se čekam da opet budemo skupa", dodala je.

Princeza Charlene je inače bivša olimpijska plivačica, a njezin brak s princom Albertom prožet je brojnim problemima. U brak je ušla u suzama nakon što je navodno čak i pobjegla iz Monaka, no mediji to nikada nisu uspjeli potvrditi. Uoči vjenčanja saznala je da 63-godišnji Albert ima izvanbračno dijete i to u trenutku kada je u Parizu isprobavala vjenčanicu u kojoj je prošetala do oltara.

34-godišnja Brazilka koja je Albertu rodila dijete s njihovom kćeri živi u Italiji, no javnosti još uvijek nije poznat njezin identitet. Kada mu je rekla da je trudna, on ju je odbacio, a upravo zbog te afere šuška se već godinama da princ vara svoju suprugu. Brazilka je ostala trudna nakon mjesec dana njihove strastvene veze, no zbog djeteta se sve promijenilo i Albert je tvrdio da nema nikakve veze s njom.

Princu Albertu to je već treća parnica za utvrđivanje očinstva. Iz svojih bivših afera već ima 29-godišnju Jazmin Grace Grimaldi i sina Alexandera Grimaldija Costu, a oboje je priznao tek nakon sudskih bitki i DNK analiza.

Podsjetimo, princ Albert i princeza Charlene upoznali su se na jednom sportskom događaju u Monte Carlu 2000. godine, a 2010. su objavili zaruke. Od samoga početka njihov brak je osuđen na propast zbog njegovih afera, a navodno su njegovi odvjetnici Charlene rekli kako može otići nakon što mu rodi muškog nasljednika. Ona nikada o tome nije progovorila u javnosti, a navodno će zbog svog truda dobiti i pozamašnu svotu kada odluči napustiti kneževinu Monako. Dosad je uvijek stajala iza svoga supruga, no mnogi smatraju kako je kraljevski par na nekoliko koraka do razvoda.