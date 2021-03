Princ Albert od Monaka dao je rijetki intervju za BBC World News u kojem je komentirao je intervju princa Harryja i Meghan Markle s Oprom Winfrey.

Princ Albert od Monaka (63) komentirao je intervju princa Harryja i Meghan Markle s Oprom Winfrey u kojem su otvoreno govorili o problemima koje su imali s kraljevskom obitelji.

Jedan od najbogatijih prinčeva na svijetu, čije se bogatstvo procjenjuje na milijardu dolara, je za BBC World News priznao da može razumjeti pritisak s kojim su se nosili, ali i da smatra kako su sve trebali riješiti u krugu obitelji.

"Nisu trebali to iznijeti ovako javno. To mi je malo zasmetalo. Mislim da ovo nije bio primjeren format za takvu vrstu rasprave", kazao je princ u rijetkom intervjuu.

In a rare interview, Prince Albert of Monaco gives advice to Prince Harry "this type of public display of dissatisfaction... these types of conversations should be held in the intimate quarters of the family... it did bother me"

