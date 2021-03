Princa Harryja i Meghan Markle napustila je šefica njihova osoblja Catherine St. Laurent, i to nakon što je za njih radila manje od godinu dana.

Par je Catherine angažirao iz Fonda Billa i Melinde Gates u travnju prošle godine kako bi preuzela radno mjesto šefice njihova osoblja i izvršne direktorice njihove neprofitne udruge Archewell. U nekoliko navrata nazvali su ju nevjerojatnom i priznali da su sretni što ju imaju u svom timu.

No američki mediji prenose kako je Catherine neočekivano i iznenada napustila svoje radno mjesto. Ona sama nije komentirala svoju odluku, ali prema pisanju New Yorka Posta već je podnijela ostavku, iako će u Archewellu i dalje imati savjetodavnu ulogu. Na mjestu izvršne direktorice zamijenit će ju trenutačni službenik za komunikacije u Velikoj Britaniji James Holt. To znači da vojvoda od Sussexa ostaje bez službenog predstavništva u Velikoj Britaniji i svi njihovi odnosi s javnošću vodit će se iz SAD-a. Par je već imenovao Toyu Holness tajnicom za medije, a Buckinghamska palača to je za njih prestala raditi u trenutku kada su se odrekli svojih službenih dužnosti.

"Catherine im je puno značila. Bila je sjajna i imala je odlične poslovne rezultate, pokušavala je započeti novu karijeru u Americi. Zaista me zapanjujuće što je napustila svoje radno mjesto, i to nakon manje od godinu dana", izjavio je izvor blizak kraljevskoj obitelji.

Prema pisanju američkih medija, Catherine navodno pokreće vlastitu tvrtku koja će se baviti društvenim utjecajem i koja će surađivati s Archewellom.

Inače, Meghan i Harryja prati ta "sreća" da ih je u posljednjih nekoliko godina napustio velik broj suradnika i zaposlenika, među kojima su najmanje dva osobna pomoćnika, kao i ostalo ključno osoblje iz njihova privatnog ureda.

Tu su i ozbiljne optužbe protiv Meghan za koju neki bivši zaposlenici tvrde da ih je zlostavljala pa je Buckinghamska palača ranije ovog mjeseca najavila da pokreće istragu o tome. Njihov glasnogovornik odbacio je tada sve optužbe nazvavši ih proračunatom kampanjom protiv njegovih poslodavaca.