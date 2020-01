Jennifer Aniston i Brad Pitt bili su "it" par Hollywooda dok on na setu nije ugledao fatalnu Angelinu Jolie zbog koje je ubrzo zatražio razvod.

2004. godine dogodio se jedan od najvećih holivudskih skandala u povijesti, a glavne akteri bili su prevarena supruga Jennifer Aniston, bezosjećajni varalica Brad Pitt i razaračica brakova Angelina Jolie - kako su ih tada strani mediji nazivali.

Bilo je to ljeto 2004. godine kada se nije užarilo samo tlo pod nogama, već i srca dvije velike zvijezde, Angeline Jolie i Brada Pitta, i to na snimanju njihovog prvog zajedničkog projekta ikad "Gospodin i gospođa Smith" koji je dobio nevjerojatnu pažnju kada se počelo šuškati kako duo veže puno više od prijateljstva.

Kako je fatalna Angelina sama priznala kasnije, jedva je čekala doći na set kako bi bila pored Brada i bila bi to još jedna lijepa ljubavna priča da u to vrijeme plavokosi ljepotan nije "zaboravio" da ga kod kuće čega holivudska miljenica Jennifer s kojom je tada već nekoliko godina bio u skladnom braku.

Ipak, i Brad i Angelina tvrdili su kako se među njima nije ništa dogodilo dok se on nije razveo, a postupak je pokrenut u siječnju 2005. godine. Od ljeta do siječnja bez fizičkog kontakta, ali uz ludu zaljubljenost toliku da nekome razori brak? Potpuno je jasno da se to nije dogodilo, no na premijeri spomenutog filma duo je pozirao na sigurnim udaljenostima kako bi javnost ipak povjerovala u ono što su plasirali u medije.

Angelinu je javnost doslovno zamrzila nakon svega, no ona se držala priče kako nije bila ljubavnica, jer nije htjela biti poput svog oca koji je varao njezinu majku. No javnost nije imala milosti zbog razlaza "it" para onog vremena, iako sagledajmo situaciju iz realnog kuta: ako ikoga treba kriviti, onda je to Brad koji je jedini u to vrijeme bio zauzet te je trebao znati posljedice svojih djelovanja.

Kako god bilo, u travnju 2005. godine par je otputovao u Keniju u kojoj su ih paparazzi spazili na plaži te su to bile prve službene fotografije novopečenog para. Nekoliko mjeseci kasnije, cijelom su svijetu priznali svoju ljubav editorijalom u slavnom časopisu W u kojem su pozirali kao sretan par. U to vrijeme, Angelina je imala samo posvojenog sina Maddoxa te je bila u procesu posvajanja 6-mjesečne Zahare iz Etiopije, a na tom joj se putovanju pridružio i ludo zaljubljeni Brad.

U siječnju 2006. godine par je potvrdio da očekuje svoje prvo dijete, samo 3 mjeseca nakon što je finaliziran njegov razvod. Također, Maddox i Zahara promijenili su prezimena u Jolie-Pitt. Do kraja njihove ljubavne priče par je dobio još troje djece, vjenčao se u Francuskoj, a onda se samo 2 godine nakon toga sve urušilo kao kula od karata. Angelina je bila ta koja je prva predala papire za razvod, a kao razlog je navela "nepomirljive razlike".

Optužbe su pljuštale sa svih strana, od toga da se bivši par varao do toga da je Brad zbog problema s alkoholom psihički i fizički zlostavljao svoju mnogobrojnu obitelj. Par je u nekoliko navrata viđen i u žustrim raspravama u javnosti, no kao i svaka druga priča u Hollywoodu, i ova se s vremenom stišala. Ipak, u njoj postoji još nešto zanimljivo na što nas je podsjetilo nedavno prisno i emotivno druženje Jennifer i Brada na dodjeli SAG nagrada nakon kojeg su se brojni obožavatelji ponadali u pomirenje.

Naime, nakon razvoda od Jennifer Brad nije bio školski primjer gentlemana. Osim što joj je lagao te ju varao, njegove kasnije izjave jasno su odavale sljedeće: nije bio sretan s Jennifer, jer je ona bila pomalo dosadna te nije htjela djecu, a sada je našao ženu iz snova s kojom nikada nije bio sretniji. Pa čak i da je bila dosadna, je li to razlog da se pohrli drugoj ženi u zagrljaj pred očima cijelog svijeta, dok ona koja je to još uvijek službeno na papiru sjedi kući?

16 godina kasnije, isti se taj muškarac penje na pozornicu po apsolutno zasluženu nagradu za ostvarenje u kino-hitu "Once Upon A Time In Hollywood" te javno ismijava drugu bivšu suprugu zbog koje je uništio prvu.

"Bio je to težak dio, muškarac koji skine svoju košulju, napuši se i ne druži se sa svojom ženom", ispalio je Brad pred svima tu večer, osvrćući se na svoju ulogu u još jednoj Tarantinovoj uspješnici, dok se zapravo pomno smišljeno osvrnuo na svoj drugi brak te Angelinine optužbe kako je bio ovisnik.

Upravo zato, danas postoji i onaj dio javnosti koji ne žele pomirenje nekad popularnog para, jer smatraju kako bi se time Jennifer po tko zna koji put ponizila pred svim očima koje su sada uprte u nju/njih. Jer kako se ono kaže: vuk dlaku mijenja, ali... I zato, Jennifer, okreni leđa, kreni svojim putem kao dosad i ne osvrći se.