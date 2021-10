Žarko Potočnjak je svoj posljednji intervju za In Magazin dao u veljači prošle godine, kada je progovorio o važnosti prevencije zdravlja i vlastitoj teškoj bolesti s kojom se bio suočio.

Vijest o smrti legendarnog kazališnog, televizijskog i filmskog glumca Žarka Potočnjaka rastužila je domaću glumačku scenu i njegove brojne obožavatelje koji su godinama uživali u izvedbama tog talentiranog i jedinstvenog umjetnika.

Žarko se prije 18 godina suočio sa smrtonosnom bolešću, rakom pluća, koju je unatoč tada malim šansama uspio pobijediti, a upravo je o tome progovorio u svom posljednjem intervjuu za In Magazin u veljači prošle godine.

"Prvo moram reći da im je bilo skoro teže to mi reći nego meni to čuti. Poslije sam ih pitao zašto. Kažu oni: 'Pa vi ste nas toliko u životu zabavljali i razveselili, a mi za kontru vama moramo tako ružnu vijest reći'", prisjetio se Žarko.

Pred očima mu se odvrtio cijeli život i odmah mu je bilo jasno gdje je pogriješio.

"Vjerojatno ta priča počinje onog dana kad sam prvi put zapalio cigaretu. To je rezultiralo time da sam prije 18 godina operirao karcinom pluća. I doktori gore na Jordanovcu na mene su vrlo ponosni jer sam jedan od rijetkih, a čak mislim i prvi koji je potpuno izliječen od toga", rekao je tada Žarko.

Jedan od uvjeta za pobjedu nad smrtonosnom bolesti bio je, naravno, prestanak pušenja.

"Ja sam bio pušač veliki i znam koliki je to užitak i svjestan sam da one cigarete uz kavicu ujutro, da je to nezamjenjivo, ali je zamjenjivo za jednu stvar, a to je život! Odlučio sam mijenjati tu cigaretu za život i predlažem to i drugim ljudima", poručio je glumac.

Žarko Potočnjak bio je omiljeno lice na pozornici i malim ekranima, a tijekom bogate karijere glumio je u brojnim domaćim filmovima i serijama, a preminuo je u 76. godini.