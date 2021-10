Žarko Potočnjak bio je omiljeno lice na pozornici i malim ekranima, a tijekom bogate karijere glumio je u brojnim domaćim filmovima i serijama. Preminuo je u 76. godini.

Hrvatski kazališni i televizijski glumac Žarko Potočnjak preminuo je u četvrtak u 76. godini.

Legendarni glumac ove je godine objavio kako se nakon pet desetljeća na pozornici oprašta od glume, a učinio je to u veljači, na svoj 75. rođendan. Za Večernji list je onda rekao kako se jako boji pandemije jer je prije 20 godina operirao pluća.

"Moram se jako paziti i svaki izlazak iz kuće mi je strašan. Ne možete ni zamisliti kako se osjećam", kazao je u veljači.

Glumac je prošle godine za In Magazin progovorio o borbi s karcinomom. "Prvo moram reći da im je bilo skoro teže to mi reći nego meni to čuti. Poslije sam ih pitao zašto. Kažu oni: 'Pa vi ste nas toliko u životu zabavljali i razveselili, a mi za kontru vama moramo tako ružnu vijest reći", prisjetio se onda. Pred očima mu se odvrtio cijeli život i odmah mu je bilo jasno gdje je pogriješio. "Vjerojatno ta priča počinje onog dana kad sam prvi put zapalio cigaretu. To je rezultiralo time da sam prije 18 godina operirao karcinom pluća. I doktori gore na Jordanovcu na mene su vrlo ponosni jer sam jedan od rijetkih, a čak mislim i prvi koji je potpuno izliječen od toga", rekao je ekipi In Magazina. priznao je da je bio veliki pušač, no odlučio je mijenjati cigaretu za život, što je predložio i drugim ljudima.

Potočnjak je bio omiljeno lice na pozornici i malim ekranima, a tijekom bogate karijere glumio je u brojnim domaćim filmovima i serijama. "Glembajevi", "Vukovar se vraća kući" i "Duga mračna noć" samo su neke od uspješnica u kojima se pojavio.

Žarko Potočnjak je Akademiju za kazališnu i filmsku umjetnost završio 1972. godine, a za vrijeme studija je imao prvu profesionalnu ulogu u filmu "Prikupljanje hrabrosti".

Svoj prvi angažman imao je u zagrebačkom kazalištu Komedija, gdje je glumio u mjuziklima i rock-operama, a uz glumu je plesao i pjevao. Nakon Komedije 18 godina radio je u Gavelli, poslije čega je prešao u zagrebački HNK. Snimio je 25 igranih filmova, a imao je glavnu ulogu u njih 10. Pojavio se u oko 30 TV serija te je imao više od 150 kazališnih premijera.

Tijekom karijere je osvojio i velik broj nagrada, među kojima su "Nagrada hrvatskog glumišta", "Marul", "Zlatni osmijeh" i brojne druge.

Glumac je 1983. godine pred oltar stao s glumicom Asjom Jovanović, a iste su godine dobili kćer Mirnu. Razveli su se 2002., a od 2012. je bio u vezi s 15 godina mlađom Višnjom Pešić.