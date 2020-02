Kao lice kampanje "Udahni za život" Žarko Potočnjak podsjetio je na važnost obavljanja preventivnih pregleda koji mogu biti presudni u borbi s karcinomom te poslao poruku mladim kolegama.

Legendarni kazališni, televizijski i filmski glumac Žarko Potočnjak prije 18 godina suočio se sa smrtonosnom bolešću te je, unatoč malim šansama, uspio pobijediti. Tada je bez razmišljanja iz svojeg života izbacio ovisnost i loše navike te nastavio uživati s osmijehom na licu.

Žarkova dijagnoza nije bila na latinskom. Bila je kratka, jasna i šokantna. Naime, liječnici su mu prije 18 godina rekli da ima rak pluća.

"Prvo moram reći da im je bilo skoro teže to mi reći nego meni to čuti. Poslije sam ih pitao zašto. Kažu oni: 'Pa vi ste nas toliko u životu zabavljali i razveselili, a mi za kontru vama moramo tako ružnu vijest reći'", prisjetio se Žarko.

Pred očima mu se odvrtio cijeli život i odmah mu je bilo jasno gdje je pogriješio.

"Vjerojatno ta priča počinje onog dana kad sam prvi put zapalio cigaretu. To je rezultiralo time da sam prije 18 godina operirao karcinom pluća. I doktori gore na Jordanovcu na mene su vrlo ponosni jer sam jedan od rijetkih, a čak mislim i prvi koji je potpuno izliječen od toga", rekao nam je.

Jedan od uvjeta za pobjedu nad smrtonosnom bolesti bio je, naravno, prestanak pušenja.

"Ja sam bio pušač veliki i znam koliki je to užitak i svjestan sam da one cigarete uz kavicu ujutro, da je to nezamjenjivo, ali je zamjenjivo za jednu stvar, a to je život! Odlučio sam mijenjati tu cigaretu za život i predlažem to i drugim ljudima", poručio je glumac.

Žarko je jedno od lica kampanje "Udahni za život", nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća, koji bi trebao radikalno povećati mogućnosti liječenja, odnosno smanjiti stopu smrtnosti. Naime, u Hrvatskoj se godišnje evidentira 3000 novih slučajeva karcinoma pluća, od kojih, nažalost, ne preživi niti 10 posto. Stoga je u 11 hrvatskih gradova osigurano 15 najmodernijih CT uređaja s niskim dozama zračenja kako bi se na vrijeme mogli obaviti preventivni pregledi.

"Ljudi uopće kad čuju tumor, rak, nekakva groza nastane, ne vole slušati, međutim danas i ti lijekovi i sve što je oko toga do sada napravljeno, garantiraju da ako ti se u roku od godine dana pronađe začetak karcinoma da se operativnim ili čak neoperativnim putem, samo lijekovima, može izliječiti. Jedan pregled. Pitanje života ili smrti", zaključio je Žarko i pozvao druge na pregled.

