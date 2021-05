Demi Lovato još je i ranije otvoreno govorila o svojim psihičkim problemima, uključujući depresiju, poremećaje ishrane i ovisnosti.

Pop zvijezda Demi Lovato objavila je u srijedu da se smatra nebinarnom osobom i da će se odsad oslovljavati s 'oni', rekavši da je "do toga došla nakon dubokog suočavanja sa samom sobom".

"Još uvijek učim i spoznajem samu sebe i ne tvrdim da sam stručnjak ili nečiji glasnogovornik. Podijelivši ovo s vama postala sam ranjiva na jednoj drugoj razini", napisala je pjevačica na društvenim mrežama.

"Ovo činim zbog onih koji ne mogu s najbližima podijeliti tko su zapravo. Molim vas živite u istini, znajte da vas volim".

Nebinarne osobe su one koji se ne identificiraju isključivo kao muško ili žensko, što je tradicionalna podjela na dva spola.

Lovato (28), poznata po hitu "Sorry Not Sorry" i ranije je otvoreno govorila o svojim psihičkim problemima, uključujući depresiju, poremećaje ishrane i ovisnosti. Nedavno je u dokumentarnom filmu otkrila da je bila silovana kao tinejdžerka.

Lovato se 2018. gotovo predozirala, što joj je oštetilo mozak i izazvalo djelomičnu sljepoću.

