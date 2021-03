Pop zvijezda Demi Lovaro govorila je o razdoblju poslije svoje vrlo javne zdravstvene krize u intervjuu koji je dala emisiji "CBS Sunday Morning" i koji će biti prikazan u nedjelju.

Američka pjevačica i glumica Demi Lovato otkrila je da su je minute dijelile od smrti od predoziranja u srpnju 2018. godine te da je "zapravo morala umrijeti da bi se probudila".

Pop zvijezda govorila je o razdoblju poslije svoje vrlo javne zdravstvene krize u intervjuu koji je dala emisiji "CBS Sunday Morning" i koji će biti prikazan u nedjelju.

"Liječnici su mi rekli da sam imala pet do deset minuta. Da me nitko nije pronašao, ne bih bila ovdje", rekla je pjevačica hita "Sorry Not Sorry" CBS-ovoj voditeljici Tracy Smith. "Zahvalna sam što danas ovdje sjedim", dodala je.

Ranije ovaj tjedan, 28-godišnja pjevačica, glumica i aktivistica objavila je brutalno iskren dokumentarac, u kojem se otvorila po pitanju svoje borbe s ovisnošću, kao i iskustvom seksualnog zlostavljanja.

"Demi Lovato: Ples s vragom", koji je premijeru doživio u utorak na virtualnom festivalu South by Southwest, od sljedećeg tjedna će biti prikazivan na YouTubeu kao četverodijelna dokumentarna serija: dvije epizode će biti prikazane 23. ožujka, a onda će nova epizoda biti prikazana sljedeća dva utorka.

Lovato, koja je tu noć uzela heroin s fentanilom, rekla je da ju je tu večer, nakon što se predozirala, seksualno iskoristio njezin diler.

"Doslovno sam ostavljena da umrem nakon što me iskoristio", rekla je u dokumentarcu.

Nakon što se probudila u bolnici, Lovato je rekla da je bila slijepa. Danas, nakon više od dvije godine, pjevačica i dalje ima slijepe točke u vidnom polju, doživjela je gubitak sluha te ima tinitus.

