Glumac Chris Noth odbacio je sve optužbe za silovanje koje su se pojavile ovih dana, a policija je sada istaknula kako protiv njega ne vodi nikakvu istragu.

Policija iz Los Angelesa potvrdila je kako u ovom trenutku ne vodi nikakvu istragu protiv glumca Chrisa Notha (67), koji je ovih dana javno optužen za seksualno zlostavljanje. "Još istražujemo prirodu prijava protiv Chrisa Notha kako bi utvrdili o čemu se točno radi te kada i gdje su podignute optužnice", izvijestili su iz policije samo dan ranije.

The Hollywood Reporter je izvijestio ovoga tjedna kako su dvije žene optužile zvijezdu serije "Seks i grad" za silovanje prije nekoliko godina. Upravo je promocija novih nastavaka kultne serije pod nazivom "And Just Like That" potaknula dvije žene čiji pravi identitet nije otkriven, da se jave i iznesu teške optužbe protiv 67-godišnjeg glumca.

Jedna od njih, nadimka Zoe, izjavila je da ju je Chris 2004. godine silovao s leđa nakon što ga je upoznala u jednoj firmi visokog profila čiji su klijenti bili slavne osobe. Zoe, koja je tada imala 22 godine, tvrdi da je Chris očijukao s njom u Los Angelesu te da ju je pozvao u svoj stan u zapadnom Hollywoodu. Nakon što ju je poljubio, Zoe je tvrdila da ju je napao i smijao se kada ga je zamolila da stavi kondom usred napada.

Druga žena, koja se nazvala Lily, navodno je upoznala Chrisa kada joj je bilo 25 godina, dok je radila kao konobarica u jednom u noćnom klubu u New Yorku 2015. godine. Kaže da ju je slavni glumac pozvao u svoj stan u nakon što se cijelu noć opijao, a u to je vrijeme bio već u braku s današnjom suprugom Tarom Wilson.

O svemu se odmah oglasio i Chris koji tvrdi kako su optužbe lažne i sve je zanijekao.

“Optužbe protiv mene koje su iznijele pojedine osobe koje sam upoznao prije više godina, možda čak i desetljeća, kategorički su lažne. Ove priče mogle su se dogoditi prije 30 godina ili prije 30 dana, ali ne uvijek znači ne. To je granica koju nisam prešao. Susreti su bili sporazumni i teško je ne dovesti u pitanje vrijeme izlaska ovih priča. Ne znam sa sigurnošću zašto se sada pojavljuju, ali znam ovo - nisam napao te žene", izjavio je Chris za Us Weekly.

Podsjetimo, Chris se na male ekrane vratio kao John James Preston, tj. Faca, a u toj ulozi se prvi put pojavio sada već davne 1998. godine u prvoj epizodi "Seksa i grada".

