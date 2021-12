Chris Noth optužen je seksualne napade o čemu su za američke medije progovorile dvije žene i otkrile šokantne detalje.

Samo tjedan dana nakon što je dospio na naslovnice zbog svoje uloge u novim nastavcima serije "Seks i Grad", američki glumac Chris Noth javno je optužen za seksualno zlostavljanje.

Upravo je promocija novih nastavka kultne serije pod nazivom "And Just Like That" potaknula dvije žene čiji pravi identitet nije otkriven, da se jave i iznesu teške optužbe protiv 67-godišnjeg glumca.

Jedna od njih, nadimka Zoe, izjavila je za The Hollywood Reporter. da ju je Chris 2004. godine silovao s leđa nakon što ga je upoznala u jednoj firmi visokog profila čiji su klijenti bili slavne osobe. Zoe, koja je tada imala 22 godine, tvrdi da je Chris s njom očijukao s njom u Los Angelesu te da ju je pozvao u svoj stan u zapadnom Hollywoodu. Nakon što ju je poljubio, Zoe je tvrdila da ju je napao i smijao se kada ga je zamolila da stavi kondom usred napada.

“Shvatila sam da na košulji imam krv. Izašla sam od tamo i otišla sam u stan svoje prijateljice koji se nalazio u istoj zgradi", izjavila je za The Hollywood Reporter, dodavši da je nakon navodnog napada otišla u bolnicu.

“Završila sam sa šavovima, a u bolnicu su došla dva policajca, ali nisam im rekla tko mi je to učinio", izjavila je.

Druga žena, koja se nazvala Lily, navodno je upoznala Chrisa kada joj je bilo 25 godina, dok je radila kao konobarica u jednom u noćnom klubu u New Yorku 2015. godine. Kaže da ju je slavni glumac pozvao u svoj stan u nakon što se cijelu noć opijao, a u to je vrijeme bio već u braku s današnjom suprugom Tarom Wilson.

“Rekao mi je da je brak laž, da monogamija nije stvarna”, tvrdi Lily, rekavši da je sljedeće čega se sjeća da ju je napao s leđa.

"Bili smo pred ogledalom i plakala sam dok se to događalo. Otišla sam u kupaonicu i obukla suknju, osjećala sam se grozno. Potpuno slomljeno. Svi moji snovi u vezi zvijezde koju sam godinama voljela su nestali", izjavila je.

O svemu se odmah oglasio i Chris koji tvrdi kako su optužbe lažne i sve je zanijekao.

“Optužbe protiv mene koje su iznijele pojedine osobe koje sam upoznao prije više godina, možda čak i desetljeća, kategorički su lažne. Ove priče mogle su se dogoditi prije 30 godina ili prije 30 dana, ali ne uvijek znači ne. To je granica koju nisam prešao. Susreti su bili sporazumni i teško je ne dovesti u pitanje vrijeme izlaska ovih priča. Ne znam sa sigurnošću zašto se sada pojavljuju, ali znam ovo - nisam napao te žene", izjavio je Chris za Us Weekly.

Chris se na male ekrane vratio kao John James Preston, tj. Faca, a u toj ulozi se prvi put pojavio sada već davne 1998. godine u prvoj epizodi "Seksa i grada".

Iako nije bio siguran želi li ponovno utjeloviti Facu jer je smatrao da je tom liku dao sve, Chris je popustio te se pridružio slavnoj ekipi serije na oduševljenje obožavatelja diljem svijeta. Noth i dalje mami uzdahe gdje god da se pojavi, a titulu zavodnika ima i u stvarnom životu te je dugo godina slovio kao jedan od najpoželjnijih neženja.

No to se promijenilo 2012. godine, nakon što je upoznao 27 godina mlađu Taru Lynn Wilson, koja je radila u njegovu baru "The Cutting Room", a koju je deset godina kasnije odveo pred oltar. 2008. godine dobili su sina Oriona, a 2020. godina i sina Keatsa.

Chris i Tara ne pojavljuju se često zajedno u javnosti i u nekoliko su navrata priznali da su se često mirili i prekidali u početku veze, no danas su ludo zaljubljeni i uživaju u obiteljskom životu daleko od svjetla reflektora.

