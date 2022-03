Larisa Lipovac Navojec je za treću emisiju showa "Ples sa zvijezdama" odabrala bijelu glamuroznu haljinu, a spomenula je i svojeg dečka Hrvoja Jelinčića.

Plesna koreografkinja Larisa Lipovac Navojec i u trećoj je emisiji showa "Ples sa zvijezdama" zablistala u ulozi članice žirija, i to u glamuroznoj kreaciji koja joj je pristajala kao salivena.

Ona je ovog puta odabrala bijelu svilenu haljinu s detaljima od perja na dekolteu i dubokim prorezom koji je otkrio pogled na njezine utrenirane noge.

Larisa je u trećoj emisiji napravila i veliku iznimku jer inače ne otkriva puno detalja o svojem privatnom i ljubavnom životu, ali mnogim gledateljima nije promaknula rečenica u kojoj je spomenula da je njezin partner DJ, i to nakon nastupa Matije Lovreca, koji se raspričao o svojim DJ počecima.

Vezu sa šest godina mlađim Hrvojem Jelinčićem, poznatim pod imenom DJ hrwoE, Larisa je ispočetka tajila, a par je počeo vezu godinu dana nakon njezina razvoda od glumca Gorana Navojca, s kojim je provela 13 godina, od kojih su sedam bili u vezi, a šest u braku i zajedno imaju 11-godišnjeg sina Grgura.

Ranije je za DNEVNIK.HR podijelila svoje uzbuđenje zbog sudjelovanja u ovom projektu.

"Naravno da se veselim što ove godine imam čast biti članica žirija Plesa sa zvijezdama. Vjerujem da ćemo donijeti osvježenje, zabavu i prenijeti gledateljima pozitivnu vibru koju ples kao medij nosi u sebi. I to me veseli. Izazovi su ostati autentičan, profesionalno i konstruktivno davati upute, pravedno ocjenjivati. S druge strane, zabaviti sebe i gledatelje te se potruditi da svi pred malim ekranima zaplešu i zavole ples i emisiju. S obzirom na to da sam i sama izvođačica, plesačica i koreografkinja, znam koliko je teško i zahtjevno uvježbati nekoga i dovesti ga u formu, stvarati koreografije. Ova druga uloga zahtijeva svakodnevno vježbanje i puno znoja. Ne bih im bila u koži", priznala nam je Larisa.

